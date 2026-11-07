Rihanna dhe Met Gala 2027: A ishte kjo magji apo thjesht… Rih?
Çfarë dinte Rihanna dhe kur e dinte? Tema e Met Gala 2027, extraORDINARY: Moda dhe Poetika e Përditshmes, u shpall zyrtarisht të enjten, 5 nëntor. Por, një natë më parë, Rihanna u shfaq me look-un që e kishte kapur thelbin e kësaj teme teksa darkonte në restorantin e saj të preferuar, Giorgio Baldi.
Le të jemi të sinqertë, vetëm Rih mund ta kthejë një komplet sportiv gri — më konkretisht, një bluzë me jakë rrethore dhe pantallona sporti me lidhëse dhe mansheta — në diçka tepër glamuroze. Ajo e kishte shndërruar këtë “groutfit” të thjeshtë duke shtuar një pallto të bardhë leshore nga Meta Campania Collective, të hedhur lehtë mbi supe. Edhe këpucët ishin po aq të rehatshme: një palë balerina të bardha ultra të holla, me prerje të lartë dhe shtrojë të hollë, që dukeshin si pantofla shtëpie.
Por Rih nuk e la me kaq! Ajo u fokusua te aksesorët, duke e zbukuruar kompletin sportiv me varësen e saj të preferuar me jakë ari, vathë me pika diamanti dhe syze dielli “cat-eye” Phoebe Philo me dizajne breshke. Ky komplet sportiv i ngritur në një tjetër nivel është pikërisht ajo lloj veshjeje që pritet të mbushë sallat e Institutit të Kostumit në maj.
Met Gala, një event vjetor bamirësie për Muzeun Metropolitan të Artit në Nju Jork, shënon hapjen e ekspozitës vjetore të modës. Çdo vit ka një temë të caktuar, e cila dikton edhe kodin e veshjes për të ftuarit. Kuratori Andrew Bolton u prek veçanërisht nga sfilata e Jun Takahashi për Undercover në vjeshtë 2024, e cila u mbyll me një komplet sportiv gri të stolisur me shirita metalikë ari. Po, look-u i saj i fundit ishte sa më pranë të dilje nga shtëpia me pizhame dhe pantofla. Por Rihanna e bëri gati për shkallët e Met Gala-s. Çfarë mendoni ju, Rihanna po luan me ne apo është thjesht një vizionare e lindur?