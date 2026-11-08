Super Surprizë në Shkodër: Maestro Zef Çoba feston 75-vjetorin si yll!
Imagjinoni këtë skenë: në Teatrin “Migjeni” në Shkodër, në skenën e festivalit “Luleborë”, u organizua një moment i veçantë për një legjendë të gjallë të muzikës shqiptare, Maestro Zef Çobën. Pse? Sepse artisti i shquar festonte 75-vjetorin e lindjes dhe Bashkia e Shkodrës nuk mund ta linte këtë datë të kalonte pa i bërë një surprizë madhështore.
Uf, sa gjë e bukur kur shikon që vlerësohen legjendat tona, dhe jo vetëm me fjalë, por direkt në skenë, para publikut! Çoba, si drejtor artistik i festivalit dhe një nga figurat më të njohura të muzikës shqiptare, e meriton çdo lloj nderimi. Bashkia e Shkodrës përcolli një urim të veçantë në prani të publikut.
Kryetari i Bashkisë, Benet Beci, nuk mund t'i mbante për vete këto momente. Ai ndau lajmin në rrjetet sociale, duke shprehur mirënjohjen e thellë për vite e vite kontributi të Maestro Çobës në muzikën shqiptare. Dhe ne e themi me bindje: një artist si ai, me një karrierë të tillë, është një thesar kombëtar.
Një festë e tillë është tregues se Shkodra e mban gjallë shpirtin artistik dhe nuk harron kurrë ata që e ushqejnë me talentin e tyre. Shkodra vërtet di si të festojë yjet e saj, apo jo?