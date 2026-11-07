“Black Doves 2”: A na shpëton miqësia nga “shit creek”-u kur je spiun?
Në fillim të sezonit të dytë të “Black Doves”, Helen (Keira Knightley) përjeton një lloj zgjimi. Ajo dhe shoku i saj më i mirë, Sam (Ben Whishaw), janë sërish të zënë duke u përpjekur të shpëtojnë njëri-tjetrin. Helen po kërkon agjenten e saj të zhdukur, Mrs. Reed (Sarah Lancashire), ndërsa Sam po kryen një listë vrasjesh gjithnjë e më të vështira, të kërkuara nga një bos i ri, i panjohur dhe i padëshiruar.
Por më pas, Helen e kupton: Ne po kërkojmë të njëjtat përgjigje. Mendonim se ishim në ‘shit creeks’ të ndara, por në fakt jemi në të njëjtin ‘shit creek’, duke vozitur bashkë. Sam, që nuk lë të kalojë pa u vënë re asnjë analogji të gabuar (dhe asnjë mundësi për të theksuar se gota është gjysmë bosh), ia bën të qartë se ajo që po sugjeron nuk ka kuptim. Ai thotë se nuk ka lopatë, sepse kjo është gjysma e dytë e shprehjes: up shit creek without a paddle.
Dhe kjo është pikërisht ajo që e bën serinë aq tërheqëse. Helen nuk ndalet me kaq: Mendoj se miqësia është lopata, thotë ajo. Dhe ka të drejtë! Është një ndjenjë e ëmbël, por kaq e bukur: dashuria që të udhëheq në një jetë që duket e pashpresë. Në fakt, ajo ka më shumë të drejtë nga sa e kupton, prandaj është vetëm një zgjim i pjesshëm – ajo dhe Sam do ta kuptojnë plotësisht ndërsa “Black Doves” zhvillon një tjetër sezon të shkëlqyer plot aksion spiunazhi ekzistencial.
Nëse nuk i mbani mend të gjitha nga gjashtë episodet e para të serialit të Joe Barton, mos u shqetësoni. Rithyerja është e lehtë dhe zbavitëse nëse keni kohë për ta parë sërish, por edhe nëse jo, Sezoni i Dytë është më shumë një zgjerim i skenave të mëparshme me antagonistë të rinj, aleatë dhe zgjedhje të vështira për spiunët tanë, të cilët janë në mes të një krize identiteti.
Kriza e Helenës: Gruaja e Kryeministrit dhe agjente sekrete
Vetë Helen thotë se ka pasur shumë ndryshime të mëdha gjatë seancës së terapisë së çiftit me burrin e saj, Wallace (Andrew Buchan), duke iu referuar jo vetëm ngritjes së tij në pozitën e Kryeministrit, por edhe zhytjes së saj pasuese në nënshtrim. Rezulton se është e vështirë të jesh agjente sekrete kur je martuar me politikanin më të lartë në Mbretërinë e Bashkuar. Sigurisht, ajo jeton në Downing Street dhe takon mbretëreshën, por transmetimi i sekreteve shtetërore nuk është aq stimulues kur gjithçka që duhet të bësh për t’i marrë ato është të vuash gjatë darkave të panumërta me delegatë të ndryshëm.
Ajo që e mundon vërtet Helenën është çfarë nënkupton të jesh grua spiuni: humbja e fuqisë. Ajo është thelbësisht një ndërmjetëse, duke nxjerrë informacione për burrin e saj tek eprorët e saj. Kështu, kur Reed zhduket papritur dhe i kërkohet të raportojë tek një grup “kostumesh” që nuk i ka parë kurrë më parë, kjo i thekson mungesën e saj të autonomisë. Do të doja të dija kush dreqin është ai për të cilin po rrezikoj jetën, lirinë dhe... p*rdhën time, shfryen Helen ndaj bosëve të saj pa emër, të udhëhequr nga Mr. Conteh (Babou Ceesay).
Dilemat e Samit
Nuk jemi të vetmit që do të donim të dinim, apo jo? Ashtu si në sezonin e parë, “Black Doves” shkëlqen në bërjen e serive spiunazhi “të kapshme” (ndërkohë që bën me sy herë pas here edhe vetë zhanrit). Ndjenjat e Helenës për diskreditim pasqyrojnë ndarjen gjithnjë e më të madhe mes klasave punëtore dhe drejtuese; mes njerëzve që u thuhet çfarë të bëjnë (me rrezikun e humbjes së pagave, kujdesit shëndetësor dhe gjithçkaje tjetër që ata mbrojnë) dhe atyre që u thonë (të cilët rrezikojnë gjithnjë e më pak, ndërsa thellohen më tej në barkun e bishës). Seria i mban këto paralele në anën delikate, duke mos lejuar kurrë që mesazhi i saj të ndërhyjë me dramën, aksionin ose humorin. Por është aty, dhe na tërheq te këta personazhe nëpërmjet një lloj vërtetësie të brendshme.
Helen dëshiron të kuptojë çfarë bëhet me informacionin që ajo jep. Ajo dëshiron të shpërblehet për përpjekjet e saj të mëdha, jo me para, por me një vend në tryezë. Sezonin e kaluar, ajo gati sa nuk hoqi dorë nga spiunazhi për t’u arratisur me një burrë që doli të ishte një mashtrues (ai ishte gjithashtu një spiun). Tani, ajo jo vetëm që dyfishon angazhimin e saj ndaj punës, por edhe ndaj familjes – ajo e do Wallace dhe dëshiron që gjërat të funksionojnë, prandaj edhe terapia e çiftit.
Pakënaqësia e saj ndahet edhe nga Sam, i cili është në një situatë pafuqie të ngjashme. Pasi u kap nga policia pas një goditjeje të suksesshme, atij i afrohet një “entitet privat” që i ofron të zhdukë akuzat për vrasje në këmbim të kryerjes së katër vrasjeve të zgjedhura prej tyre. Ai pranon marrëveshjen, por shpejt zbulon se çfarë i bën detyrat e tij “të vështira” nuk janë vetëm rojet e armatosura që rrethojnë çdo objektiv; janë identitetet e çdo objektivi të shoqëruara me mosnjohjen e arsyes pse janë zgjedhur për të vdekur.
Përfaqësuesi i entitetit privat i thotë Samit se dashuria është dobësi dhe se ai është plot me të. “Black Doves” është në kohën e duhur, duke ilustruar mirë pse kushdo që përpiqet të manipulojë ndjenjat tona për përfitimet e tyre nuk duhet besuar; pse dhembshuria për njëri-tjetrin është ajo që na shpëton, në vend që të na mbajë poshtë.
Performancat që shpëtojnë shpirtin e serialit
Sigurisht, mund të jetë pak e vështirë të besosh se Sam do të pranonte një argument kaq të qartë dhe të keq, por Sezoni 2 e vendos atë në një gjendje kaq të dëshpëruar, saqë është më e lehtë të pranosh që ai po largohet nga rruga e drejtë. Cikli i tij i pirjes së rëndë dhe i pakët i gjumit gjithashtu i lejon Whishaw-t të shfaqë bindshëm karakterin e tij në një dëshpërim të ndryshueshëm që ndryshon papritur. Një moment është i inatosur, tjetrin është i dëshpëruar, dhe tjetrin nuk mund të ndalojë një shaka të errët të dalë nga goja. Gjatë gjithë kohës, ka një trishtim të vazhdueshëm, i cili eksplorohet siç duhet në një episod të shkëlqyer të përbërë nga një trefish “flashback”, dhe konstitucioni i tij i zymtë ende përputhet në mënyrë perfekte me natyrën qetësuese të Helenës. Ai e shpëton atë herë pas here, thjesht duke iu përgjigjur thirrjes së saj, dhe ajo e shpëton atë, herë pas here, duke e parë atë edhe kur ai nuk mund ta shohë veten.