Celine Dion në koncertin e Metallicës, kërce me 'air bass' – Kush e kishte menduar?!
Koncerti i Metallicës në "The Sphere" në Las Vegas, më 5 nëntor 2026, ishte pjesë e rezidencës së tyre 'Life Burns Faster' dhe ishte një shfaqje epike, por jo vetëm për legjendat e metali "thrash" në skenë. Disa sy vigjilentë në turmë kapën një surprizë të vërtetë mes të pranishmëve: vetë Celine Dion!
Po, e lexuat mirë! Këngëtarja ikonë, e njohur për zërin e saj potent dhe baladat që na bëjnë të qajmë, u pa duke shijuar shfaqjen e zjarrtë të Metallicës. Dhe për ta bërë edhe më interesante, ajo nuk ishte vetëm! Ajo ndodhej në një suitë të përbashkët me figura të njohura të rokut, ndërsa në koncert ishte i pranishëm edhe kitaristi i Guns N' Roses, Slash.
Por momenti që "çmendi" fansat (dhe ne bashkë me ta) ishte kur Dion u ngrit në këmbë dhe filloi të luante air bass gjatë shfaqjes së bendit. Pamjet e filmuara nga fansat po qarkullojnë në Instagram, duke na treguar një anë krejt tjetër të Celine-s që nuk e prisnim. Duket se edhe yjet kanë shijet e tyre të fshehta muzikore!
Kush e dinte që pas atyre baladave të thella fshihej një shpirt kaq i zjarrtë metali? Na ka habitur me këtë shpirt rebele!