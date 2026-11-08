“Unë të pres” – surprizë emocionuese për Anjezën në BBVK5 nga i dashuri
Anjeza, e cila ka pasur gojën plot me emrin e të dashurit këto ditë brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5, më në fund mori një shenjë nga ai! Dhe çfarë shenje! Jo vetëm një buqetë lulesh të bukura, por edhe një mesazh plot dashuri e qetësi. Ky është niveli i 'I've got your back', kuptoni?
I dashuri i Anjezës, i cili sipas zbulimeve është polic, i ka dërguar asaj edhe një kapele policie si shenjë të tij. Sikur mos mjaftonte kaq, mesazhi ishte direkt në shenjë, duke i dhënë Anjezës pikërisht atë çfarë i duhej.
‘Anjeza zemër, shpresoj që je mirë. Unë po të ndjek çdo ditë, çdo orë, çdo minutë. E di që e ke merak se si po të shoh nga jashtë. Mendo vetëm për veten dhe lojën brenda. Unë të pres’, shkruhej ndër të tjera. Pra, të mos e vrasë mendjen fare për perceptimin jashtë, vetëm të fokusohet te loja. Një lëvizje strategjike apo thjesht dashuri e pastër? Epo, mjafton të themi që ky djalë e di si të luajë kartat e tij me stil!