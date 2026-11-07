Akili thumbon Bejtën: “Më mirë i ke pa gjërat me syze se tash”
Gjatë një bisede në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, Akili nuk ka hezituar t’i drejtohet Bejtës me disa fjalë thumbuese. Ai i është drejtuar Bejtës duke i kujtuar kohën kur ky i fundit mbante syze, duke lënë të kuptohet se ndoshta atëherë gjërat i shihte më qartë.
“Vëj syzat, kthehu te Bejta i fillimit”, u shpreh Akili.
A mendoni se Akili kishte të drejtë, apo Bejta po zhvillon një anë të re që nuk i pëlqen askujt?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.