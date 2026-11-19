Young Couture gjen frymëzimin për Thanksgiving te Elijona Binakaj
Marjan Tabibzada, e njohur në rrjetet sociale si Young Couture, ka gjetur frymëzim te Elijona Binakaj për zgjedhjen e fustanit të saj të Thanksgiving. Krijuesja e përmbajtjeve përfshiu një fotografi të Elijona Binakajt në një video të publikuar në Instagram, ku prezantonte përgatitjet e saj për festën, duke e treguar si referencë.
Fustani në fjalë, një krijim i markës Goddess Exclusive, ishte veshur më herët nga Binakaj. Ai dallohet për mëngët voluminoze, korsenë e strukturuar dhe detajet shkëlqyese, duke kombinuar një siluetë të theksuar me elemente dekorative. Young Couture ka zgjedhur pikërisht të njëjtin model për paraqitjen e saj.
Ky rast dëshmon se si rrjetet sociale janë një platformë e fuqishme për qarkullimin e ideve dhe frymëzimit në botën e modës. Elijona, e njohur për publikun edhe nga pjesëmarrja në “Big Brother VIP Kosova”, këtë herë ka tërhequr vëmendjen pikërisht për një zgjedhje stilistike që u bë burim frymëzimi për një tjetër personazh të rrjeteve sociale. Sa shpejt përhapet trendi, apo jo?