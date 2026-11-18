Kur Johnny Depp shokoi Disney-n me vizionin e tij "të çmendur" për Jack Sparrow: A është gay? A është i dehur tmerrësisht?
Në fund të vitit 2000, zyra e Dick Cook, kreu i Walt Disney Motion Picture Group, u bë dëshmitare e një telefonate që do të ndryshonte rrjedhën e historisë së kinemasë. Tracey Jacobs, agjentja e palodhshme e Johnny Depp, bashkë me shefin e saj Jim Berkus, kërkonin një takim për aktorin me Cook. Nga një operator në Disneyland, Cook ishte ngritur në krye të studios – një burrë i kompanisë deri në palcë. Johnny Depp? Ai ishte gjithçka tjetër veçse tipik i Disney-t. Në atë kohë, ai nuk njihej aspak për filma të mëdhenj, familjarë, dhe roli i tij i radhës, një detektiv i Skotland Yard-it i varur nga opiumi në "From Hell", ishte larg numrave të Disney-t.
Kur u takuan në zyrat e Disney-t në Burbank, Depp hyri brenda ndërsa Jacobs priste në recepsion. Cook kujton se Depp nuk ishte i veshur provokueshëm, por kishte disa unaza shtesë në gishta. Depp filloi duke shpjeguar arsyen e vërtetë të takimit: kalimi i kohës jashtë Parisit me Vanessa Paradis dhe vajzën e tij gati dyvjeçare, e kishte bërë të zhytej në botën e mrekullueshme të filmave vizatimorë të Disney-t. Kam jetuar jashtë Parisit dhe kam një fëmijë të vogël, tha ai, dhe gjithçka që bëjmë është të shohim filma Disney. Ai përmendi klasikë si "Bambi", "Cinderella" dhe "Borëbardha", duke shtuar se nuk kishte qenë në asnjë film "që është vërtet i përshtatshëm që fëmijët të shohin".
Jack Sparrow lind nga dashuria e babait
Cook, fillimisht mendonte se Depp donte të ishte një zë në ndonjë film të animuar. Por Depp e korrigjoi me shpejtësi: Unë do të doja të isha në një film live-action të Disney-t. Ka diçka në horizont? Cook mendoi për filmat në zhvillim dhe nuk i shkonte asgjë ndërmend. Pastaj, i erdhi në mendje një ide "e çmendur": një film për piratët, bazuar në një atraksion të Disneyland-it. Kjo ide ishte pritur me shumë skepticizëm dhe tallje. Cook kujton se mund të kishte mbushur një zyrë të tërë me emaile ku thuhej se kjo ishte ndoshta ideja më e trashë ndonjëherë dhe se filmat me piratë nuk ishin të njohur.
Megjithatë, Cook i tha Depp-it vetëm titullin e filmit. Dhe reagimi i aktorit ishte epik: Uau, e ke fjalën për atraksionin? Atraksioni ishte një nga më të dashurit e Disneyland-it. Filmi, nga ana tjetër, ishte ende në embrion – thjesht një ide pa skenar, regjisor apo aktorë. Cook nuk mbante shpresa të mëdha, duke marrë parasysh edhe dështimin e filmit "The Country Bears", bazuar në një tjetër atraksion, të cilin kritikët e kishin quajtur "idiotësi terminale" dhe që kishte gjeneruar vetëm 18 milionë dollarë kundrejt një buxheti prej 35 milionë dollarësh. Por Depp nuk e kishte mendjen te fitimet; ai mendonte për fëmijët.
Dua të jem pirati mashtrues
Uau, për çfarë është? e pyeti Depp. Cook u përgjigj: Dy piratë dhe një vajzë që është pak a shumë një interes dashurie. Dhe njëri prej piratëve është një mashtrues. Me këto fjalë, Cook tha se Depp filloi të lëvizte në vendin e tij, duke u mbështetur përpara në skajin e karriges, e pastaj pyeti: "Me shpatë?" Kur Cook tha po, Depp ngriti krahun si të mbante një armë. Më pas, ai u mbështet prapa dhe deklaroi: Në rregull. Dua ta bëj. Dua të jem pirati mashtrues, shtoi Depp. Cook mbeti i habitur: Ne nuk kemi asgjë. Por aktori ishte i bindur: Epo, sapo të keni diçka, dërgoma. Sepse vërtet do të doja ta bëja.
Takimi u mbyll, dhe Tracey Jacobs hyri për të përshëndetur Cook. Por para se ajo të thoshte një fjalë, Depp i dha lajmin: Ata do të bëjnë një film për atraksionin dhe unë i thashë që dua të jem në të. Jacobs u zbeh. Mendoj se i shkuan të gjitha gjakrat nga fytyra, tha Cook. Vetë Depp kujton: Kur unë thashë po, kokën e agjentes sime, Tracey Jacobs, iu rrotullua si të kishte nevojë për traksion.
Vizioni i Disney-t kundër vizionit të Depp
Para se Depp të hidhte shpatën e tij në ring, Disney kishte parashikuar "Pirates" si një film "të drejtpërdrejtë" dhe serioz. Skenari i parë ishte aq formular sa producenti Jerry Bruckheimer e hodhi poshtë. Ai e quajti një film piratësh sipas numrave dhe tha se nuk mendonte se dikush ishte i interesuar ta shihte atë. Por Bruckheimer pa potencial dhe punësoi skenaristët Ted Elliott dhe Terry Rossio, të njohur nga hiti i animuar "Shrek" i vitit 2001, për t'i dhënë një kthesë klishesë së vjetër detare.