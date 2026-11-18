A e dini që Resul Sinani ka qenë edhe këngëtar?!
Uau! Të gjithë e njohim Resul Sinanin si atë zërin e autoritetshëm të lajmeve dhe së fundmi si opinionistin pa komplekse te BBVK. Por, a e dinit që Resul Sinani ishte edhe këngëtar? Po, po, edhe ne mbetëm pak si gojëhapur!
Megjithatë, muzika nuk u bë rruga e tij. Imagine, të dëgjonim Resulin duke kënduar një baladë dashurie? Mmm, një mendim që na bën të buzëqeshim!
Ai e vazhdoi karrierën në televizion, dhe le të jemi të sinqertë, mirë që bëri! Sepse siç po e shohim, si moderator dhe opinionist në BBVK, ai e ka gjetur veten plotësisht dhe po na mban të gozhduar para ekranit. E tani, kush tjetër ka një anë artistike të panjohur?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.