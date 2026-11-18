Edona Llalloshi ndez festat e nëntorit me këngë të re patriotike!
Edona Llalloshi sapo na dha një shije të asaj që po përgatit! Këngëtarja e njohur ka postuar në Instagram një video me pamje nga videoklipi i këngës së saj të re, duke i bërë fansat gati për atë që po vjen.
"Shpejt", shkruan Llalloshi, duke e lënë të qartë që nuk do të presim gjatë. Duket se projekti është fare pranë publikimit, pikërisht për festimet e nëntorit.
Në videon e publikuar dëgjohet një varg nga kënga, që lë të kuptohet se festat e nëntorit do të kenë kolonën e tyre të re muzikore me motive patriotike, tamam siç e kërkon tradita.
Nuk është sekret që këto festa, aq të rëndësishme për ne shqiptarët, vijnë çdo vit me publikimin e këngëve të reja që frymojnë atdhe dhe histori. Edona po e mban gjallë këtë traditë.
Tani mbetet të shohim çfarë tjetër ka përgatitur komplet Edona për këtë projekt. Jemi gati për himnin e radhës apo jo?!