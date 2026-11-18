Brad Pitt do të donte të luante një keqbërës në Bond, me Robert Pattinson si 007-ën e ri
Bota e kinemasë sapo mori një "shkundje" serioze! Brad Pitt, aktori legjendar, ka bërë të ditur se do të donte të luante një personazh negativ në filmin e ardhshëm të James Bond. Ai tha se Robert Pattinson është Bondi i ri. Pitt i bëri këto deklarata të hënën, në premierën e filmit të tij “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” në Los Anxhelos, duke e konfirmuar vetë në tapetin e kuq këtë lajm.
Ideja që Pitt të jetë një keqbërës në Bond nuk është aspak e zakonshme, por pse jo? Ai vetë e pranoi se do t’i pëlqente shumë. Robert... E di çfarë, do të më pëlqente shumë. Javieri im e bëri një punë të shkëlqyer. Standardet janë të larta, por unë do ta bëja, tha Pitt. Ai i referohej Javier Bardem, kolegut të tij në filmin “F1”, i cili luajti rolin e keqbërësit Raoul Silva në filmin “Skyfall” të vitit 2012. Duket se Pitt ka respekt për standardet e vendosura, por beson fort tek vetja për ta kaluar edhe atë standard! Kjo është vetëbesim!
Por nuk ishte vetëm dëshira e tij ajo që bëri bujë. Pitt pati fjalë lavdëruese edhe për zgjedhjen e Pattinson si 007-ën e ri. Më pëlqen kjo ide. Më pëlqen ajo që bën dhe çfarë lloj rolesh zgjedh. Mendoj se është i duhuri. Është një vendim i mirë, deklaroi ai. Pra, edhe një prej ikonave të Hollivudit po e miraton këtë lëvizje. Epo, nëse Brad Pitt thotë se Pattinson është i duhuri, kush jemi ne të kundërshtojmë?
Vetë Pattinson u njoftua zyrtarisht të hënën si aktori i shtatë që do të marrë në dorë timonin e spiunit britanik. Ai do të jetë ylli i filmit të 26-të të serisë, i cili do të drejtohet nga Denis Villeneuve dhe skenari është shkruar nga Steven Knight. Robert Pattinson merr këtë rol të rëndësishëm nga Daniel Craig, i cili luajti Bondin për herë të fundit në vitin 2021. Një staf i ri, një epokë e re për Bondin, dhe me sa duket, shumë drama dhe adrenalinë që na presin!
Interesant është fakti se Pitt i bëri këto deklarata ndërsa promovonte filmin e tij të ri, ku ai riinterpreton rolin e kaskaderit Cliff Booth, një personazh që ai e solli në jetë për herë të parë në filmin e Quentin Tarantinos, 'Once Upon a Time in Hollywood'. Për atë performancë, ai fitoi edhe çmimin Oscar në vitin 2020 si Aktori më i Mirë Mbështetës. Pra, një burrë me shumë talent dhe me sy për rolet e mira, që tani po shikon drejt botës së Bondit.
Me Brad Pitt si keqbërës dhe Robert Pattinson si 007, a jemi gati për një Bond që nuk e kemi parë kurrë më parë?