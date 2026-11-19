Kënga “Malli” nga Ermal Fejzullahu dhe Emra Brah kalon 1 milion shikime në YouTube për tri ditë!
Kënga e tyre e re, "Malli", ka shpërthyer totalisht, duke kapur mbi një milion shikime në YouTube brenda vetëm tri ditësh nga publikimi. Seriozisht, tre ditë?! Kjo është e çmendur!
Siç sugjeron edhe titulli, teksti emocional dhe nostalgjik i ka prekur thellë dëgjuesit. Duket se kjo dyshe e ka gjetur formulën magjike, sepse interpretimi i tyre ka krijuar një kombinim vërtet të suksesshëm dhe e ka bërë këtë projekt të veçantë.
Dhe nuk është vetëm kaq! Projekti është kompletuar me një videoklip, që plotëson atmosferën emocionale të tekstit dhe melodisë. Kënga ka marrë edhe komente të shumta pozitive nga fansat. Si mendoni, sa do mbajë ky mall te ne?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.