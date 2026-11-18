Lea Michele dhe Aaron Tveit zgjerojnë turneun: Pas Grammy-t, s'ka më ndalesa!
Kush do ta kishte menduar se një shfaqje e shitur plot ishte vetëm fillimi? Lea Michele dhe Aaron Tveit, dy emra që buçasin në botën e muzikës dhe teatrit, sapo shpallën se po zgjerojnë turneun e tyre “Lea Michele dhe Aaron Tveit: Live in Concert” me data shtesë për vitin e ardhshëm. Dhe si për t'i vënë vulën kësaj, lajmi vjen vetëm një ditë pas nominimit të tyre për “Best Musical Theater Album” në Grammy për projektin “CHESS”. Epo, hajde t'i bësh ballë kësaj fuqie!
Për ata që mbase i kanë kapur pak vonesë (po ka ende të tillë?!), Lea Michele është ylli që pushtoi zemrat tona si Rachel Berry në "Glee", një aktore dhe këngëtare e vlerësuar, madje edhe autore best-seller e New York Times. Ajo ka qenë pjesë e listës së TIME për njerëzit më me ndikim dy herë dhe së fundmi bëri bujë si Fanny Brice në "Funny Girl" në Broadway. Nga ana tjetër, Aaron Tveit, fitues i çmimit Tony, nuk është thjesht një fytyrë e bukur, por një talent i padiskutueshëm i skenës, televizionit dhe filmit. E mbani mend si Christian në “Moulin Rouge!” apo Enjolras te “Les Misérables”? Apo si Danny Zuko te "Grease: Live"? Ky djalë është kudo, dhe me meritë!
Një koncert i paharrueshëm: Çfarë të presim?
Këto koncerte nuk do të jenë thjesht një sërë këngësh, por një udhëtim intim nëpër karrierat e tyre të shkëlqyera. Imagjinoni: dy zëra potentë, duke shkëmbyer këngë nga katalogët e njëri-tjetrit, duke ndarë histori dhe momente nga 20 vitet e tyre në industrinë e argëtimit. Po, 20 vjet! Dhe e dini cila është pjesa më epike? Edhe pse kanë qenë në plot 13 shfaqje në Broadway mes tyre, "CHESS" shënon bashkëpunimin e tyre të vetëm direkt në skenë! Kjo është e rrallë, njerëz! Kështu që, nëse keni menduar ndonjëherë t'i shihnit bashkë, kjo është shansi. Fansat mund të presin performanca solo që nxjerrin në pah talentin individual të secilit, duele vokale që të lënë pa frymë, dhe histori pas skene që vetëm ata mund t'i tregojnë. Do të jetë një festë e vërtetë e teatrit dhe pop-it, një dëshmi e udhëtimit të tyre të jashtëzakonshëm si dy nga vokalistët më të talentuar të kohës sonë.
Faktori "Grammy" dhe entuziazmi i fansave
Kjo nuk është thjesht një turne, është një turne i njohur me Grammy! Lajmi i zgjerimit të datave vjen pikërisht pasi ata morën një nominim për Grammy për albumin e tyre “CHESS”, gjë që natyrisht e ngre nivelin e pritshmërive në stratosferë. Edhe vetë Lea dhe Aaron shprehën mirënjohjen e tyre për reagimin e jashtëzakonshëm të fansave pas shfaqjes së shitur plot në Beacon Theatre.
Michele dhe Tveit thanë se reagimi ndaj shfaqjes në The Beacon Theatre ka qenë i jashtëzakonshëm dhe se janë shumë mirënjohës për mbështetjen e fansave. Ata shtuan se janë argëtuar shumë në prova dhe mezi presin të dalin në skenë. Dhe kur artistët janë kaq të lidhur me audiencën, rezultati nuk mund të jetë veçse magjik.
Datat e turneut: Përgatituni për bileta!
Po ku mund t'i shohim këta dy titanë të skenës? Turneu i zgjeruar përfshin disa qytete kyçe në fillim të vitit të ardhshëm. Shënoni në kalendar:
- 18 Shkurt – Chicago, IL, The Chicago Theatre
- 19 Shkurt – Detroit, MI, Fox Theatre
- 21 Shkurt – Niagara Falls, ON, OLG Stage at Fallsview Casino
- 26 Shkurt – New York, NY, Radio City Music Hall
- 27 Shkurt – Philadelphia, PA, The Met Philadelphia presented by Highmark
- 28 Shkurt – Washington DC, Theater at MGM National Harbor
Shfaqja e tyre në Beacon Theatre është e shitur plot. Kështu që, nëse doni të zini vendet më të mira, duhet të veproni shpejt. Parashitja e biletave (Artist Presale) nis të enjten, 19 Nëntor, në orën 10:00 sipas kohës lokale. Për akses të hershëm, regjistrohuni në www.LeaAndAaron.com. Shitja e përgjithshme e biletave për publikun fillon të premten, 20 Nëntor, në orën 10:00 sipas kohës lokale. Kini kujdes, se biletat do të fluturojnë si shkumë nga dora! Mos na thoni pastaj që nuk ua thamë! Kjo do të jetë një festë e vërtetë muzikore, kështu që, kush po rezervon biletën e parë?