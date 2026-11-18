Të këqijat e stilit në Governors Awards 2026: Kush gaboi totalisht?
Çmimet Governors Awards, ose siç njihen ndryshe 'Oscarët e Nderit', u mbajtën më 15 nëntor 2026. Ky event prestigjioz i Hollywood-it nderoi figura si aktori Glenn Close nga 'The World According to Garp', regjisori Ridley Scott i 'Gladiator', animatori i Disney-t Floyd Norman dhe të tjerë. Sigurisht, aty ishin edhe disa nga emrat më të mëdhenj të kinemasë, por për fat të keq, jo të gjithë kishin 'fat' me zgjedhjet e tyre të modës këtë herë.
Veshjet që na çuditën dhe na zhgënjyen
Zendaya, që zakonisht na lë pa fjalë me zgjedhjet e saj guximtare të modës, këtë herë me fustanin e artë të dizenjuar nga Law Roach, duket se e kishte gabuar objektivin. Fustani i saj i artë me frëngji të shkëlqyeshme sipër një fustani sateni, një krijim arkivor i Giles Deacon nga viti 2007, dukej sikur kishte dalë drejtpërdrejt nga 'The Hunger Games'. Pjesa e sipërme pa rripa kishte ijë kaq të theksuara dhe dramatike, saqë thua se mund të vendosje një filxhan çaji aty. Makeupi dramatik i artë dhe vathët me rruaza plotësonin pamjen, duke të dhënë idenë e një feste në Kapitol, ndërsa distriktet po vuanin.
Po Charlize Theron? Fustani i saj i kuq dukej sikur po i shkërmoqej! Edhe pse ndoshta ishte menduar të ishte seksi, me atë hapjen e madhe para (që ishte me qëllim, s'është se e kishte harruar të rregullohej!) dhe sytjenat e kuqe me majë që shiheshin poshtë, gjithçka dukej më tepër e çrregullt sesa glamuroze. As buzëkuqi i kuq dhe vathët me diamant s'e shpëtuan dot nga përshtypja 'tacky'. E dimë që Charlize ka pasur momente fantastike mode në të 40-at e saj, por kjo s'ishte njëra prej tyre, shoki!
Tessa Thompson guxoi me një fustan haute couture Schiaparelli, por rezultati final s'na bindi aspak. Dekolteja e thellë shkonte deri në kërthizë, e lidhur me një kapëse ngjyrë floriri, si korale. Pastaj kishte një panel transparent ngjyrë kafe me pika mbi ije, bashkë me një copë të vogël mbi pjesët intime, dhe një 'bisht' i tejdukshëm në stil sirenë me rrjetë kremi dhe tyl. Çfarë miksimi i çuditshëm! Si t'i kishte qepur dikush bashkë pjesë nga dhjetë fustane të ndryshëm, alla 'Frankenstein'.
Këndvështrime të gabuara dhe printime konfuze
Julianne Moore na bëri të pyesnim: Çfarë dreqin po ndodhte me veshjen e saj? Një fustan ngjyrë kremi me pika të zeza, një përzierje mes pikave dhe printimit të leopardit, bashkë me një shall të njëjtë rreth shpatullave, ku pikat shkonin horizontalisht dhe jo vertikalisht, thjesht na ngatërroi syrin. Shpatullat dramatike ishin 'fierce', ashtu si vathët e saj me shkëlqim dhe unaza e madhe, por printimi i tepërt i kafshëve e 'gëlltiti' plotësisht. Edhe fundi ekstra i gjatë, që i mblidhej rreth këmbëve si putra kafshësh, s'ndihmonte fare. Totalisht alla 'Cruella de Vil'!
Aktorja gjermane Sandra Huller duket se i kishte përzier stinët, sepse erdhi me një fustan floral në Governors Awards. Veshja e frymëzuar nga pranvera dukej si një shpërthim lulesh, me aplikime lulesh 3D me shumë ngjyra që mbulonin fustanin pa rripa nga lart poshtë. Dhe pastaj, për ndonjë arsye misterioze, e kishte kombinuar me këpucë të sheshta transparente ngjyrë kafe-bezhe, që i shfaqnin gishtat e këmbëve. Ndoshta do të dukej më mirë me çizme dhe një xhaketë, por ashtu siç ishte, nuk dukej fare në vend për një event të nëntorit. Kot fare!
Dhe në fund, fustani rozë i zbehtë i Florence Pugh thjesht s'mund të vendoste për një temë. Nga para, fustani i saj në stil 'sweetheart' kishte rripa të ëmbël me pala që i vareshin poshtë krahëve. Fustani në stil korset kishte një model me shkëlqime rreth torsos, që kalonte në një fund të gjatë me pala. Ndërsa pjesa në stil sirenë ishte e ngushtë rreth torsos dhe prapanicës, me një bisht të gjatë që tërhiqej pas saj si një fustan nusërie. Ajo është super e bukur, por fustani i saj kishte shumë gjëra njëherësh. Kur më pak është më shumë, jo më shumë është më shumë! Eh, ç't'i bësh, edhe yjet më të mëdhenj bëjnë gafat e tyre të stilit. Cila prej këtyre ju la më shumë me gojë hapur?