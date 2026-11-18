J.Lo hap zemrën: Divorci me Affleck? Një zhgënjim total, por ja si gjeta lumturinë!
Jennifer Lopez, emri që na bën të kërcejmë dhe të ëndërrojmë, ka treguar anën e saj më të ndjeshme, duke folur pa doreza për katër martesat e saj të dështuara. Në një paraqitje të fundit në podkastin “Friends Keep Secrets”, J.Lo pranoi se pas divorcit të fundit, asaj iu desh të rimendonte të gjitha vendimet dhe të gjente lumturinë te vetja, një mësim që të gjithë mund ta marrim.
Divorci nga Ben Affleck ishte një goditje e rëndë. Lopez e përshkroi atë si “një zhgënjim në çdo nivel”, duke na treguar se shpeshherë, edhe yjet më të mëdhenj përjetojnë dhimbje të thella. Ajo tha se kaloi vite duke u zhvendosur nga një lidhje serioze te tjetra, gjithmonë me shpresën se kishte gjetur personin e duhur për të kaluar jetën.
Ndërprerjet, thotë ajo, e lanë të thyer plotësisht, aq sa nuk kishte më forcë të ngrihej nga shtrati. Kjo tingëllon si një ndjenjë që shumë prej nesh e kanë përjetuar, apo jo? Por me kalimin e kohës, ajo arriti në një përfundim të rëndësishëm: problemi nuk ishte vetëm te partnerët, por edhe te modelet që ajo vetë përsëriste. Ajo kuptoi se duhej të mësonte ta donte veten para se të priste që të tjerët ta bënin këtë.
Fama, pranon Lopez, nuk e bëri të ndihej më pak e vetmuar. Sa ironi, apo jo? Të jesh në qendër të vëmendjes dhe të ndihesh prapë vetëm. Ajo tha se ndihej pak e humbur në botë dhe se njerëzit mendojnë se je gjithmonë i rrethuar nga të tjerë, por disi je prapë i vetmuar. Ajo dëshironte dikë që të ishte me të për veten e saj, jo për famën apo paratë – një dëshirë thellësisht njerëzore.
Sot, ajo nuk ndien më nevojën për të qenë gjithë kohës në një lidhje. Megjithatë, ajo nuk e përjashton mundësinë e ridashurimit, por do të preferonte ta mbante lidhjen e re larg syve të publikut. Një zgjedhje mjaft e mençur, ta themi të drejtën.
Këshilla e saj për ata që po kalojnë një divorc është e qartë: silluni në një mënyrë të tillë që një ditë të mund të shihni pas pa turp. “Mund të kujtoj ato marrëdhënie, sado të dhimbshme që ishin disa prej tyre, dhe të them se i doja me gjithë zemër”, tha ajo. Një mësim i artë për të gjithë ne, që të pranojmë të kaluarën dhe të ecim përpara me kokën lart.
Jennifer Lopez ka pasur katër martesa: me Ojani Noa nga viti 1997 deri në vitin 1998, me balerinin Cris Judd nga viti 2001 deri në vitin 2003, dhe me këngëtarin Marc Anthony, me të cilin ka binjakët Max dhe Emma, e cila përfundoi në vitin 2014. Ajo ishte fejuar me Ben Affleck në fillim të viteve 2000, por u ndanë në vitin 2004. Ata e ringjallën romancën dhe u martuan në vitin 2022. Lopez paraqiti kërkesë për divorc në gusht 2024, në përvjetorin e tyre të dytë të martesës në Georgia, dhe divorci u finalizua në fillim të vitit 2025. Fundi i një epoke, por fillimi i një tjetre, apo jo?