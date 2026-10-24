Yll Limani humb pasaportën para koncertit në Londër, bën shaka me menaxherin e tij
Yll Limani, këngëtari i njohur, është duke u përgatitur për një nga koncertet e tij të mëdha sonte në Londër, por pak orë para se të ngjitej në skenë, ai është përballur me një situatë thuajse komike. Po, e lexuat mirë: Yllit i ka humbur pasaporta! Dhe çfarë është më ‘pikantja’ e gjithë kësaj, kjo ndodhi pikërisht një ditë para kthimit të tij të planifikuar drejt Kosovës.
Koncerti në Londër, i titulluar “Thirrëm sot ose nesër”, pritet të jetë një ngjarje madhështore që do të mbledhë një numër të madh adhuruesish të muzikës së tij. Megjithatë, siç ndodh shpesh me yjet e mëdhenj, edhe përgatitjet për këtë mbrëmje janë shoqëruar me një dramë të vogël, por plot batuta.
Artisti vendosi ta ndajë këtë situatë të pazakontë me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, duke treguar edhe njëherë anën e tij humoristike. Përmes një videoje të postuar, Ylli shpjegoi me nota ironie se nuk po e gjente pasaportën e tij, ndonëse të nesërmen kishte të planifikuar udhëtimin e kthimit për në Kosovë. Situata që për shumë do të ishte një makth logjistik, për Yll Limanin u kthye në një shfaqje batutash.
Ai e trajtoi gjithë ngjarjen me shumë humor, duke bërë shaka se si do t’ia komunikonte këtë lajm “tronditës” menaxherit të tij, Bonartit. "Qysh mi tregu Bonartit që m’ka hup pasaporta e nesër kena mu kthy n’Kosovë,” shkroi këngëtari krahas videos, .
Postimi i tij tërhoqi menjëherë vëmendjen e ndjekësve, të cilët nuk ngurruan të reagonin me komente dhe mesazhe plot humor. Edhe reperi i njohur Noizy, nuk mundi të rrinte indiferent ndaj batutës së Yllit, duke komentuar me një figurë që shpreh të qeshurën. Ajo çka mbetet ende mister është nëse pasaporta e këngëtarit është gjetur, apo nëse ky incident do të ndikojë në planet e tij të kthimit në Kosovë.
Pavarësisht këtij incidenti të pazakontë para udhëtimit, vëmendja kryesore mbetet te koncerti “Thirrëm sot ose nesër”, ku Yll Limani pritet të interpretojë disa nga hitet më të njohura të repertorit të tij. Ylli tregoi edhe një herë se si një situatë potencialisht stresuese mund të kthehet në një moment argëtues për ndjekësit, duke e menaxhuar gjithçka me stil dhe shumë batuta. Tani, a do ta gjejë pasaportën nën jastëk, si ne kur humbim telekomandën?