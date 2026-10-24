Protestat i bëjnë namin artit: Nga Winnie the Pooh te Opera, çdo gjë 'pezull' në Tiranë!
Protestat në Tiranë nuk po ndikojnë vetëm në qarkullim, por edhe në jetën kulturore të kryeqytetit, duke e kthyer kalendarin e ngjarjeve artistike në një 'terra incognita'. Disa institucione artistike i kanë anuluar shfaqjet krejtësisht, ndërsa të tjera i kanë shtyrë aktivitetet deri në një njoftim të dytë. Dhe po, ka rënë drama!
Teatri i Kukullave e ka pezulluar aktivitetin që prej 15 tetorit, pasi ndërtesa e tij u dëmtua nga gurët e hedhur. Imagjinoni, edhe “Aventurat e Winnie the Pooh” nuk u luajtën dot! Kush do ta mendonte se ariu më i dashur i fëmijërisë do të bëhej kaq i diskutueshëm? Ama, mos u mërzitni shumë, biletat do të mbeten të vlefshme për datat e ardhshme. Edhe Cirku Kombëtar ka marrë të njëjtin vendim. Dhe ne menduam se vetëm opera mund të ishte dramatike!
Po Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit? Edhe ai i ka mbyllur dyert, duke anuluar të gjitha aktivitetet e tetorit. Fansat e baletit dhe operës duhet të kërkojnë kthimin e parave për biletat, sepse, eh, drama nuk do të jetë në skenë, por jashtë saj. Teatri Metropol e shtyu premierën e Sikur të isha djalë, ndërsa për shfaqjen “1984” te Teatri Eksperimental ende nuk ka një datë të re. Duket se 'Big Brother' po na shikon vërtet, por skena mbetet bosh. Megjithatë, jo gjithçka është anuluar! Teatri Eksperimental do të rinisë aktivitetin gjatë fundjavës me shfaqjen interaktive për fëmijë Kush i shpiku rregullat. Duket se dikush duhet t’i shpjegojë rregullat e reja të qytetit!
Ndërkohë, Teatri Kombëtar fton publikun të shohë veprën “Diaspora”, që flet për kujtesën, identitetin dhe eksperiencën e emigracionit. Të paktën aty mund të shihni pak dramë, por të vërtetë, jo atë të gurëve. Protestat kanë prekur edhe organizimin e ekspozitave, promovimeve të librave dhe aktiviteteve të tjera artistike në kryeqytet. Çfarë mendoni, sa do zgjasë kjo 'pauzë' artistike?