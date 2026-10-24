Aurela Gaçe lë 'Insta Story-n', zbret në bulevard me studentët: Fjalët e saj flasin vetë!
Aurela Gaçe, ikona e muzikës shqiptare, i është bashkuar protestës studentore në Tiranë, duke treguar mbështetjen e saj për të rinjtë dhe shqetësimet e tyre për të ardhmen e Shqipërisë.
Artistja u shfaq mes protestuesve së bashku me gazetarin Bledi Salaj. Veshur sportiv, me një bluzë të zezë pa mëngë dhe syze dielli, Gaçe zgjodhi të ishte fizikisht afër të rinjve, për të biseduar nga afër me ta dhe pjesëmarrësit e tjerë në tubim.
Prania e saj në rrugë vjen pas disa reagimeve të forta në rrjetet sociale, ku këngëtarja ka shprehur shqetësimin për gjendjen e rinisë shqiptare dhe mungesën e shpresës për të ndërtuar një të ardhme në vendin e tyre.
Në një nga mesazhet e saj, Aurela Gaçe ngriti disa pyetje të mprehta për situatën me të cilën po përballet rinia, duke shkruar: A është kaq e vështirë të kuptohet që rinia ka humbur shpresën për të ndërtuar një të ardhme këtu? Kush është përgjegjës? Një pyetje që na bën të gjithëve të mendojmë, le të themi troç.
Ky veprim i Aurelës, nga rrjeti social direkt në bulevard, ka tërhequr interes në rrjetet sociale, ku mbështetja e artistes për të rinjtë është bërë pjesë e diskutimeve që shoqërojnë protestën në kryeqytet. Kur një artiste me zë kaq të fortë del në rrugë, mesazhi arrin tjetër dimension, apo jo?