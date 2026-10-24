Grammy 2027: Luftë yjesh për nominimet kryesore, kush po merr vëmendjen?
Çmimet Grammy janë eventi i vitit për botën e muzikës, aty ku kurorëzohen artistët më të mirë dhe këngët që na kanë bërë të këndojmë me zë të lartë. Dhe gara për nominimet e vitit 2027 duket se do të jetë më e zjarrtë se kurrë, me emra të mëdhenj dhe talente të reja që po përplasen për të zënë një vend në kategoritë prestigjioze Record of the Year dhe Song of the Year.
Kandidatët kryesorë: Kush po shkëlqen?
Lista e pretendentëve kryesorë për nominimet në Grammy 2027 është plot yje që i ndjekim çdo ditë në Instagram e TikTok. Taylor Swift, Ella Langley, Olivia Rodrigo, Olivia Dean dhe shumë të tjerë janë emrat që kritika i shikon si favoritë, duke e bërë garën totalisht të paparashikueshme.
Sipas parashikimeve, dhjetë këngë kryesojnë listën e mundshme për nominimin Record of the Year. Këtu futen hite si “The Fate of Ophelia” nga Taylor Swift, që e ka bërë çmenduri rrjetet sociale, “Choosin’ Texas” nga Ella Langley, që po thyen rekorde, dhe “Man I Need” nga Olivia Dean. Po ashtu në listë janë Olivia Rodrigo, Raye, Sienna Spiro, Bruno Mars, Noah Kahan, Ariana Grande dhe Rosalía, në bashkëpunim me Björk dhe Yves Tumor. Thjesht mendoni, kjo listë na tregon që gara për tetë vendet e nominimeve do jetë një dramë më vete!
Ella Langley dhe dominimi Country
Një emër që po tërheq vëmendje serioze, dhe me të drejtë, është Ella Langley me këngën e saj “Choosin’ Texas”. Kjo këngë ka bërë historinë duke qëndruar 24 javë në vendin e parë të Billboard Hot 100, një rekord absolut! Ky sukses i pabesueshëm e bën Langley një pretendente super të fortë, veçanërisht kur muzika country shpeshherë ka pasur vështirësi të depërtojë në kategoritë kryesore të Grammy-ve. Imagjinoni, një fitore e saj do të ishte një moment epik për këtë zhanër, duke i treguar të gjithëve se country po vjen fort!
Edhe Taylor Swift, me “The Fate of Ophelia”, po nxit kureshtjen e të gjithëve. Videot e fansave që imitojnë koreografinë e saj janë kthyer në trend. Swift ka fituar disa herë çmimin Album of the Year, por Record of the Year apo Song of the Year i kanë munguar. A do jetë ky viti ku ajo do plotësojë këtë boshllëk në listën e saj të çmimeve? Le të shpresojmë!
Olivia Rodrigo me “The Cure” dhe Olivia Dean me “Man I Need” pritet të jenë gjithashtu konkurrente të forta. Ndërkohë, Raye dhe Sienna Spiro janë dy artiste që mund të kapin shansin e tyre për të konsoliduar pozicionin në skenën ndërkombëtare pikërisht përmes këtyre nominimeve të rëndësishme.
Song of the Year: Kush ka kompozimin më të mirë?
Për kategorinë Song of the Year, që vlerëson autorësinë dhe kompozimin, lista e pretendentëve ka disa nga të njëjtët artistë, por dhe disa të rinj. Mes kandidatëve janë Brandi Carlile, Bruno Mars, Bruce Springsteen dhe Taylor Swift. Mos ngatërroheni, këto dy kategori, Record of the Year dhe Song of the Year, kanë kritere të ndryshme, prandaj jo të gjitha këngët që garojnë fort në njërën, janë njësoj favorite edhe në tjetrën. Record of the Year i kushton rëndësi interpretimit dhe realizimit, ndërsa Song of the Year përqendrohet te shkrimi dhe kompozimi i këngës.
Votimi për raundin e parë të nominimeve ka mbaruar më 22 tetor. Emrat e nominuar do të shpallen më 16 nëntor, ndërsa ceremonia e 69-të e çmimeve Grammy do të mbahet më 7 shkurt 2027. Deri atëherë, le të vazhdojmë të bëjmë parashikimet tona, sepse kjo garë mes yjeve të konsoliduar dhe talenteve të reja do jetë pa dyshim super interesante! Po ju, kë keni në zemër për fitore këtë herë?