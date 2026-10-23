Capital T, me studentët! “Mirëqenia e popullit tim është mbi gjithçka”
Capital T, reperi i njohur shqiptar, ka vendosur të mos heshtë përballë zhvillimeve të fundit në Shqipëri. Ai ka shprehur mbështetjen e tij të plotë për studentët protestues dhe të gjithë qytetarët që kërkojnë respektimin e të drejtave të tyre, duke bërë një reagim që po bën bujë.
Reperi ka shpërndarë një videomesazh ku nuk e ka fshehur aspak shqetësimin për pamjet e dhunës të raportuara gjatë protestave. Siç e tha vetë, s'mund të qëndrojë indiferent kur situata është kaq e ndjeshme dhe e rëndë.
Një telefonatë "miqësore" dhe thelbi i kauzës
Ky reagim i Capital T vjen vetëm pak ditë pasi një efektiv i policisë shqiptare, sipas raportimeve, i kishte kërkuar të paraqitej pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Trimi ka bërë të qartë se mbështetja e tij për studentët dhe qytetarët nuk lidhet me ndonjë interes personal apo profesional. Ai e ndien si përgjegjësi ndaj njerëzve që e kanë përkrahur gjatë gjithë karrierës së tij. Nuk është se e bën për Instagram apo TikTok, ku shpeshherë vip-at tanë duken sikur kanë diplomë në PR-in e tyre personal, por kjo e Capital T-së tingëllon shumë më e thellë. Ai ka thënë se është në mbështetje të studentëve dhe njerëzve të tij për çdo kauzë që ka të bëjë me të drejtat e tyre, dhe po, ne e besojmë!
Zemra para muzikës, apo mirëqenia para hiteve?
Zhvillimet e fundit e kanë prekur emocionalisht reperin, aq sa ka theksuar se mirëqenia e qytetarëve është më e rëndësishme se çdo angazhim muzikor. E di ti, kur shpirti të bëhet copash dhe s'të rrihet vendi... kështu i ka ndodhur dhe Capital T-së. Ai shprehu se i dhemb zemra ta shohë Shqipërinë në këtë gjendje dhe se nuk kishte llogari kur vjen puna për njerëzit e tij. “Nuk ekziston asgjë më e madhe sesa mirëqenia e popullit tim”, ka deklaruar ai. Fjalë të forta, apo jo?
Capital T ka shtuar se i duket e pamundur të vazhdojë aktivitetin artistik sikur të mos kishte ndodhur asgjë, ndërkohë që sheh pamje të tilla nga protestat. Ai ka theksuar se nuk mund të bëjë muzikë, as të publikojë këngë apo të bëjë koncerte derisa shikon ato skena.
Protagonizëm? Jo, faleminderit!
Në mesazhin e tij, këngëtari ka shprehur shpresën që zëri i studentëve të dëgjohet dhe që situata të qetësohet, duke bërë thirrje të fortë për ndërprerjen e dhunës. Ai ka sqaruar gjithashtu se qëndrimet e tij publike nuk kanë për qëllim të tërheqin vëmendje apo të sigurojnë përfitime personale, duke e dëshmuar kështu integritetin e tij. Ai ka thënë se nuk dëshiron falënderim as protagonizëm.
Në përfundim, Capital T ka ritheksuar solidaritetin e tij me qytetarët, duke premtuar se do të vazhdojë të shprehë qëndrimin e tij sa herë që sheh padrejtësi. “Unë jam thjesht një prej jush dhe për këto gjëra do të jem aty, për çdo padrejtësi”, ka përfunduar reperi. Kush thotë se artistët rrinë vetëm me kokë në re? Ja që jo, disa e kanë këmbën fort në tokë, ose më mirë, zemrën.