Cyndi Lauper i nxjerr në ankand thesarët e saj: Nga pizhame leopardi te "cancel culture"!
Cyndi Lauper, legjenda e muzikës dhe ikona e stilit, bëri emër që në fillim të viteve '80 me zërin e saj unik dhe pamjen që thyente çdo rregull. Një nga artistet më të mëdha të të gjitha kohërave dhe fituese e çmimeve Grammy, Emmy e Tony, ajo po hap “çantën” e saj të kujtimeve, duke sjellë në ankand objekte që flasin për pesë dekada karriere.
Këtë muaj, në New York, po mbahet ankandi “Cyndi Lauper: A Suitcase of Memories”, një ngjarje dy-pjesëshe që nxjerr në pah modën dhe sendet personale të artistes. Ajo vetë drejtoi një tur privat të koleksionit, e veshur me flokë jeshil deti dhe plot humor, duke treguar një koleksion me veshje nga pesë dekada. Me printime që përplaseshin, tutu që dilnin jashtë dhe kapele statement në çdo ngjyrë, ishte një shfaqje e vërtetë e stilit të saj të papërsëritshëm.
Një Valixhe Plot Kujtime e Histori
Mes thesarëve që shiten, ishin pizhame me print leopardi të gjyshes së saj, të cilat Lauper i veshi në videon e “Girls Just Want to Have Fun” – blerë nga katalogu i preferuar i familjes, Frederick’s of Hollywood. Ajo thotë se ato pizhame flaneli, edhe pse normale, kishin një shije seksi e glamuri për njerëzit në Queens. Gjithashtu, aty janë sytjenat metalike dhe kapelja nga videoja e “True Colors”, një fustan i kuq me kuadrate që veshi në VMAs e para në fillim të viteve ’80, fletë me tekstet e shkruara me dorë, një kukull Raggedy Ann nga videoja e “Girls Just Want to Have Fun” dhe një divan shumëngjyrësh me pika që të kujtonte skenën e Pee-wee’s Playhouse. Ajo shpreson që ekspozita të frymëzojë të moshuarit të kujtojnë individualitetin e krijimtarisë, dhe të rinjtë ta zbulojnë atë.
Përpara se të bëhej e famshme në vitet ’80, Cyndi ishte “mbretëresha” e arkës në butikun e Manhatanit, Screaming Mimi’s. E lindur në Queens dhe e rritur nga një familje që punonte në Garment District të New York-ut, ajo u largua nga shtëpia në moshën 17-vjeçare me pak gjëra, përveç një furçe dhëmbësh dhe librit “Grapefruit” të Yoko Onos. Ajo e perfeksionoi stilin e saj eklektik ndërsa punonte dhe këndonte nëpër klube. Edhe pse filloi shkollën e artit, nuk e përfundoi kurrë. Me mbi 50 milionë disqe të shitura, albumi i saj debutues “She’s So Unusual” u bë i pari nga një grua që nxori katër singëll në top pesëshe në vitin 1983. Pasuan hite si “True Colors” dhe “I Drove All Night”. Në vitin 2008, ajo bashkëthemeloi fondacionin “True Colors United” për të ndihmuar të rinjtë LGBTQ+ të pastrehë, dhe në 2013-ën fitoi një çmim Tony për muzikën e “Kinky Boots”.
Pse Liria e Shprehjes nuk Ka Brackets
Pas tërheqjes nga performancat live vitin e kaluar, Lauper po shijon mundësinë për të reflektuar. Ajo shprehet nostalgjike për lirinë e viteve ’80 dhe thotë se sot jemi të korporatizuar, me si tela në trurin tonë. Ajo është një tregimtare e shkëlqyer, me një humor tipik Nju-Jorkez. Kur një mysafir e pyeti nëse ishte e shqetësuar se fundi i bërë me gazeta, nga kopertina e albumit “True Colors”, do të shpërbëhej, ajo u përgjigj prerë se nuk kishte problem, pasi ishte një seancë fotografike.
Lauper beson se kjo ekspozitë vjen në një kohë të shkëlqyer për të frymëzuar njerëzit dhe për t’i gjallëruar sërish ndërsa afrohen zgjedhjet. Ajo vlerëson krijimtarinë e Chappell Roan, e cila vitin e kaluar veshi një kopje të fundit të gazetës kur prezantoi Lauper në “Rock and Roll Hall of Fame”. Cyndi e admiron Roan jo vetëm për stilin dhe përdorimin e ngjyrave, por edhe për mënyrën si shkroi për një stil jetese dhe e bëri atë normal, sidomos me këngë si “Pink Pony Club” për komunitetin LGBTQ+.
Në vitin 2022, ajo publikoi një version të ri të këngës së saj për të drejtat e abortit, “Sally’s Pigeons”, për të protestuar kundër vendimit të Gjykatës Supreme të SHBA-së për Roe v Wade. Ajo tha atëherë se pa kontroll mbi trupat tanë nuk kemi liri të vërtetë.
Jo “Cancel Culture” dhe Përplasje Ideologjish
Kohët e fundit, Nicki Minaj përdori një “sample” të këngës “Girls Just Want to Have Fun” në albumin e saj “Pink Friday 2”, dhe Lauper iu bashkua në skenë pak muaj më vonë. Pavarësisht aleancës së fundit të Minaj me Donald Trump, Lauper nuk ndryshon mendim për bashkëpunimin. “Jo,” thotë Lauper prerazi. Para së gjithash, unë nuk besoj te ‘cancel culture’. Dhe së dyti, fakti që ajo bëri ‘Girls Just Want to Have Fun’ muzikisht – është një gjë politike gjithsesi, zemër. Ajo shton se vajzat thjesht duan të argëtohen. Ato kanë të drejtë për një eksperiencë të lumtur në këtë botë. Na pëlqen apo jo, ne jemi këtu. Lauper beson se nëse nuk i lë njerëzit të evoluojnë, çfarë po bën?
Një mesazh i fuqishëm nga një grua që ka bërë historinë duke qenë gjithmonë vetvetja, apo jo?