Ariana Grande bën “dramën” e flokëve: lamtumirë bishtit karakteristik!
Ariana Grande sapo na befasoi të gjithëve me një transformim total të flokëve, pikërisht atëherë kur menduam se e dinim saktësisht se çfarë do të shihnim nga ajo! Mu para dimrit, ajo bëri një lëvizje dramatike, duke hequr dorë nga bishti i saj karakteristik dhe duke zgjedhur një bob të lëmuar me majat e kthyera nga jashtë. Një stil super i freskët, i frymëzuar nga vitet '60. Flokët e kthyer, pra ata që majat i kanë të kthyera nga jashtë nofullës, janë kthyer në modë me një shpejtësi të çmendur kohët e fundit, aq sa shumë gra elegante e kanë veshur këtë stil në javët e modës të kësaj sezoni. Dhe Ariana, si gjithmonë trend-setter, nuk mund të rrinte pa e provuar.
Këngëtarja e prezantoi prerjen e saj të re, me frymëzim retro, në Instagram këtë javë, . Dhe prapa këtij ndryshimi të guximshëm qëndron stilisti i famshëm Brandon Pietsch. Ai ndau fotot e shndërrimit dramatik të Grandes në rrjetet sociale, duke bërë shaka: Bishti po merr pushime, prerja dhe ngjyra nga unë. Epo, kjo na gëzon! Ariana dukej super e lumtur me pamjen e re, duke i lënë një "ily" (të dua) poshtë postimit të Pietsch-it.
Detajet e prerjes? Flokët i bien deri te nofulla dhe kthehen jashtë në mënyrë dramatike në fund. Ariana ka zgjedhur edhe një ndarje thellë anësore, . Dhe si për të mos mjaftuar me prerjen, ajo ka ndryshuar edhe ngjyrën! Tonin e saj të mëparshëm, atë ngjyrë çokollate të mesme, e ka zëvendësuar me një kafe ekspresi të thellë dhe të pasur. Një transformim total që thjesht funksionon!
Për të kuptuar më mirë pse kjo prerje është kaq popullore, kemi fjalën e Larry King, një prej stilistëve më të njohur të flokëve në Londër. Ai shpjegoi për Bazaar se bob-i i kthyer frymëzohet nga vitet '60, por vjen me një prekje moderne, të lëmuar dhe me pak volum në kurorë. King tha gjithashtu se ky stil është perfekt për këdo që ka bob ose flokë me gjatësi mesatare (nga nofulla deri te supet) dhe surprizë, kërkon shumë pak mirëmbajtje. Është thjesht një truk i thjeshtë stilimi që mund t'i ndryshojë gjërat të duken vërtet të reja, theksoi ai.
A e doni këtë pamje? King ndau edhe sekretin si ta bëni vetë në shtëpi. Thjesht aplikoni një shkumë (si My Nanna’s Mousse e King) në flokë të lagur për të pasur volum të butë dhe të kërcyeshëm, dhe më pas thajini flokët me tharëse duke përdorur një furçë të rrumbullakët për t'i lëmuar. Kaq e thjeshtë!
I thjeshtë për t'u mirëmbajtur, elegant dhe kaq i gjithanshëm – nuk është çudi që Ariana guxoi të bënte këtë prerje. Ne po mendojmë serizonisht ta ndjekim shembullin e saj. Po ju, a jeni gati ta provoni këtë stil të çmendur?!