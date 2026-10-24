Princ Harry dhe Meghan Markle: Pse u kthyen në Britani dhe a do ta gjejnë paqen?
Princi Harry dhe Meghan Markle, Duka dhe Dukesha e Sussex-it, të cilët lanë rolet e tyre si anëtarë aktivë të familjes mbretërore dhe kaluan gjashtë vjet në Kaliforni, janë kthyer sërish në Mbretërinë e Bashkuar. Ata u zhvendosën në gusht me dy fëmijët e tyre, Princin Archie, shtatë vjeç, dhe Princeshën Lilibet, pesë vjeç, dhe tashmë po vendosen në jetën e tyre të re në anën tjetër të Atlantikut.
Harry, 42 vjeç, foli për këtë në një intervistë për GQ, e xhiruar në shtator dhe e publikuar kohët e fundit, ku theksoi se mundësia për të regjistruar fëmijët e tij në shkollat britanike ishte shumë domethënëse për të. Mundësitë për familjen, të qenit në gjendje t’i vendosësh fëmijët në një shkollë britanike ka nënkuptuar shumë për mua. Nuk e dija sa e rëndësishme ishte, tha ai. Gjithmonë mendoja se do të ishte diçka që do të përpiqesha ta bëja ose që do të përpiqeshim ta bënim, por tani që ata kanë qenë në shkollë për dy javë, po e duan shumë dhe kjo po u jep atyre një përvojë krejt tjetër.
Harry sqaroi se ky vendim nuk ishte kritikë ndaj sistemit arsimor amerikan, por një shans për Archie-n dhe Lilibet-in që të provonin jetën në dy kultura të ndryshme. Nuk po kritikoj shkollat amerikane, por mendoj se për fëmijët 7 dhe 5 vjeç, të jenë në gjendje të bëjnë atë krahasim dhe të kenë dy përvoja kulturore krejtësisht të ndryshme është kaq e rëndësishme sot, shpjegoi ai.
Rikthimi te rrënjët dhe miqtë
Përtej arsimit, Harry tha se kthimi në Britani u ka lejuar fëmijëve të tij të kalojnë më shumë kohë me të afërmit dhe të zhvillojnë marrëdhënie më të ngushta me miqtë e familjes. Një tjetër motiv për lëvizjen, shpjegoi ai, ishte që të kthehesha më afër familjes sime dhe të isha sërish në tokën britanike për më gjatë se disa ditë apo një javë herë pas here.
Ka qenë bukur të jesh afër miqve, familjes, miqve dhe fëmijëve të tyre gjithashtu, të mund të bëjmë takime pafund për t’i ndihmuar fëmijët tanë të vendosen vërtet, tha ai. Pas gjashtë vitesh në Kaliforni, ai tha se donte gjithnjë e më shumë që fëmijët e tij të njiheshin me vendin ku ai vetë ishte rritur. Të qenit këtu për gjashtë vjet tani dhe të mund të kthehesha në Mbretërinë e Bashkuar vetëm për periudha të shkurtra kohore, të kesh gjithë familjen time atje me mua, vendin që u rrita, të duash t’u tregosh fëmijëve të mi ku u rrita dhe t’i bësh ata të kenë përvoja në njëfarë mase që kisha unë—të mirat dhe jo domosdoshmërisht të këqijat—kjo ka ofruar një mendim të vërtetë, serioz se kjo është një mundësi, le ta bëjmë tani, theksoi Harry.
Megjithatë, Harry pranoi se ai dhe Meghan, 45 vjeç, nuk e kishin planifikuar domosdoshmërisht lëvizjen me vite përpara. Për ne, kur yje të caktuar rreshtohen, dhe është e qartë se kjo duhet ose ndoshta do të përfundojë duke qenë rasti, atëherë ne i shkojmë pas, tha ai. Kështu që, duket se edhe për çiftin mbretëror, jeta ka surpriza, madje edhe kur bëhet fjalë për vendbanimin!
Një fillim i ri me shtypin britanik?
Harry foli edhe për historinë e tij të komplikuar me shtypin britanik, duke shprehur shpresën se kthimi i familjes së tij mund të shënojë fillimin e një kapitulli më pozitiv. Pasi e ke kaluar, pasi ke mundur të flasësh për të dhe të rrisësh ndërgjegjësimin për të, atëherë njerëzit e shohin atë çfarë është, gjë që e bën ambientin pak më të lehtë, tha ai. Dhe kjo nuk do ta ndalë domosdoshmërisht sjelljen, por pastaj kjo është pjesa e dytë, që është sjellja: shpresa ime është se ajo do të ndryshojë.
Duka pranoi se tensionet kanë vazhduar në vitet që kur ai dhe Meghan u tërhoqën nga rolet e tyre si anëtarë aktivë të familjes mbretërore, por sugjeroi se do të mirëpriste një mundësi për të ecur përpara. Çfarë ndodhi atëherë ishte atëherë, çfarë ka ndodhur gjatë gjashtë viteve të fundit ka qenë një vazhdim i kësaj. Ka pasur disa beteja që janë luftuar, domosdoshmërisht. Por shpresojmë që të gjithë mund të heqim një vijë nën këtë, tha ai. Ai shtoi se shpreson që si familja e tij ashtu edhe media britanike mund t’i lënë pas disa mosmarrëveshje. Jam optimist. Kam shpresë, tha Harry. Nuk jam naiv. Kam qenë naiv në të kaluarën. Por mendoj se është e rëndësishme të mbetemi optimistë. Shpresat janë të mëdha, por a do të mjaftojë vetëm optimizmi për të ndryshuar një marrëdhënie kaq të ndërlikuar? Le të shohim!
Kthimi me bujë i çiftit
Intervista e Harry-t u shfaq vetëm pak ditë pasi ai dhe Meghan bënë paraqitjen e tyre të parë zyrtare të përbashkët në Mbretërinë e Bashkuar që nga zhvendosja. Më 15 tetor, çifti udhëtuan për në Nottingham, Angli, ku përshëndetën rreth 100 persona gjatë një angazhimi publik. Ata kaluan kohë duke bashkëveçruar me nxënësit e shkollave lokale, duke u ulur për të folur me ta. Meghan-it iu dhuruan lule dhe një tullumbace gjatë vizitës. Është mrekullueshme të kthehesh, i tha ajo një personi.
Kjo shfaqje shënoi kthimin e tyre në një qytet që ka luajtur një rol të rëndësishëm në marrëdhënien e tyre të hershme, pasi kishte shërbyer si vendi i angazhimit të tyre të parë zyrtar të përbashkët pas njoftimit të fejesës në nëntor 2017. Vizita e tyre erdhi pasi u raportua se ata po i kushtonin vëmendje angazhimeve të tyre profesionale dhe bamirëse, pasi kishin kaluar javët e para në Britani duke u përshtatur me ambientin e ri.
Një burim i afërt me çiftin tha se Harry dhe Meghan janë të etur t’i kushtojnë më shumë vëmendje përpjekjeve të tyre filantropike, pasi fillimisht ishin fokusuar në ndihmën e fëmijëve të tyre për t’u përshtatur me jetën në një vend të ri. Sipas këtij burimi, Archie dhe Lilibet u detyruan të ndërronin shkolla vetëm dy ditë pasi kishte filluar viti akademik, për shkak të shqetësimeve të sigurisë dhe logjistikës rreth udhëtimit të tyre. Megjithatë, thuhet se fëmijët janë përshtatur me mjedisin e tyre të ri, duke u lejuar prindërve të tyre t’i kushtojnë kohë shtesë angazhimeve jashtë shtëpisë. Burimi shtoi se Harry dhe Meghan kanë vendosur një orar të fokusuar rreth orarit të shkollës së fëmijëve të tyre, ndërsa vazhdojnë t’i japin përparësi kalimit të kohës së bashku si familje.
Duket se çifti po i jep një shans të dytë jetës mbretërore, por këtë herë, me rregullat e tyre. A do të funksionojë vërtet kjo për ta?