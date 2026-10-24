Tom Cruise i dha grusht Jack Nicholson pas një skene filmi, zbulon bashkëaktori
Kevin Pollak, aktori që ndau skenën me dy legjendat, Tom Cruise dhe Jack Nicholson, ka zbuluar një moment epik nga xhirimet e filmit "A Few Good Men". Këtë javë, Pollak ishte i ftuar në podkastin "Still Here Hollywood" me Steve Kmetko, ku ndau detaje që na bënë të kuptojmë se pse Hollivudi është gjithmonë kaq… argëtues.
"A Few Good Men" është një dramë ligjore e vitit 1992, e drejtuar nga Rob Reiner dhe shkruar nga Aaron Sorkin. Ky film i ndjekin ngjarjet e Lt. Daniel Kaffee, një avokat ushtarak i luajtur nga Cruise, i cili duhet të mbrojë dy marinsa amerikanë të akuzuar për vrasjen e një shoku marins. Rasti sillet rreth pyetjes nëse marinsat vepruan nën një urdhër të paautorizuar, një urdhër disiplinor të ddhunshëm. Demi Moore luan Lt. Cdr. JoAnne Galloway, kolegen e vendosur të Kaffee, ndërsa Nicholson portretizon Kolonel Nathan Jessup, komandantin e fuqishëm, dëshmia e të cilit në gjykatë çon në konfrontimin e famshëm të filmit: Ju s'mund ta përballoni të vërtetën!
Grushti miqësor pas skenës kulmore
Pollak, i cili gjithashtu luajti në film, tregon për skenën kulmore ku Tom dhe Jack përballen, Kaffee kundër kolonelit, kur personazhi i Tomit shkon për goditjen përfundimtare. Ndërsa Cruise po i afrohej Jack-ut, kamera ishte afër fytyrës së Nicholson-it, duke kapur pikëpamjen e Jack-ut për Tomin. Nicholson duhej ta mbante fytyrën sa më afër lentës së kamerës.
Dhe Tom po afrohet, kamera po xhiron, dhe kjo është ajo që Tom po shikon gjatë skenës. Jack po bën këtë, duke bërë fytyrën më qesharake të kllounit që keni parë ndonjëherë, shtoi Pollak, duke imituar fytyrën klloun të Nicholson-it. Kjo, duhet ta pranojmë, është diçka që vetëm një legjendë si Jack mund ta bënte në një moment kaq serioz!
Por ajo që ndodhi më pas, askush nuk e priste. Dhe Tom qëndroi i përqendruar dhe e përfundoi skenën dhe më pas i dha një grusht Jack Nicholson-it në shpatull, vazhdoi Pollak. Ah, qenka një grusht miqësor pra! Të dy qeshën. Kështu ishte eksperienca e Jack-ut dhe Pollak-ut me Cruise-in. Epo, ne s'dimë çfarë të themi, kjo tregon një dinamikë pune vërtet unike mes tyre, apo jo?
Mësime dhe shaka nga xhirimet me Rob Reiner
Pollak ka ndarë edhe kujtime të tjera nga xhirimet me regjisorin Rob Reiner. Në qershor, ai foli për një mësim të madh që mori nga puna me Reiner. Gjëja e madhe me Rob ishte thjesht, nëse nuk po argëtohemi, nuk ka kuptim asgjë nga kjo, i tha Pollak People atë kohë. Dhe këtë e tha ndërsa po bënin një dramë gjyqësore shumë intensive. Një filozofë vërtet praktike për një regjisor! Përveç këtij mësimi të vyer, Pollak ndau edhe një nga kujtimet e tij më të mira të punës me regjisorin e famshëm.
Një nga momentet e mia më të këndshme ishte kur xhiruam disa javë në Uashington D.C. për të vendosur pamjet e jashtme, dhe një natë po ktheheshim nga diku, vetëm ne të dy, dhe dikush na kaloi dhe tha, Oh Zot, Rob Reiner, si jeni? Jeni këtu duke punuar? Reiner u përgjigj se po, dhe i pyeti për çfarë po punonte. Ai tha, ‘Kumbari’, tregoi Pollak. Dhe tipi thjesht vazhdoi rrugën e tij duke thënë, ‘Oh, shkëlqyeshëm.’ Pollak pastaj e pyeti Reiner-in: "Pse the 'Kumbari'?" Reiner iu përgjigj: Epo, nëse do të thosha 'A Few Good Men', ishte një shfaqje në Broadway, por nëse nuk e ke parë shfaqjen në Broadway, s'e di se për çfarë po flas. Pra, nëse them 'Kumbari', e mbarojmë bisedën dhe ti dhe unë mund të vazhdojmë jetën tonë. Epo, këtë truk Pollak e ka përdorur që atëherë. Të themi të drejtën, zgjuarsia e Reiner-it ishte… legjendare! Çfarë mënyre për t'i shpëtuar bisedave të gjata, apo jo?