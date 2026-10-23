“Hyrremi” dhe “Sulejmani” sërish bashkë: Epo kjo është fantastike!
Halit Ergenc dhe Meryem Uzerli, aktorët që na vodhën zemrat si Sulltan Sulejmani dhe Hyrrem në serialin “Sulejmani i Madhërishëm”, prezantuan të martën filmin e tyre të ri “Imroz’da Bahar” (“Pranvera në Imroz”). Dhe jo thjesht prezantuan, por sipas mediave turke, mbërritën në tapetin e kuq të kapur për dore, duke pozuar si yje të vërtetë. Imagjinoni atë moment!
Ky është projekti i tyre i parë i përbashkët që nga seriali “Sulejmani i Madhërishëm”, i cili u transmetua nga viti 2011 deri në vitin 2014. Pritja ka qenë e gjatë, por ja ku jemi! Traileri i filmit u publikua më 16 tetor. Pas festivalit, filmi pritet të shfaqet në kinematë e më shumë se 50 vendeve. Data për Turqinë nuk është njoftuar ende, kështu që na duhet pak më shumë durim.
A do jetë ky film po aq magjepsës sa romanca e tyre në ekran? Jemi gati ta zbulojmë!