Kledja shpërthen në lot në Big Brother VIP Kosova 5: "Nuk jam mirë"
Kledja, banorja e Big Brother VIP Kosova 5, është shfaqur në gjendje emocionale të rënduar. E shfaqur tejet e rënduar, ajo ka derdhur lot, duke pranuar se nuk po ndihet mirë.
Ajo ka rrëfyer se po kalon një moment tejet të vështirë dhe ka folur për arsyen pse ka hyrë në BBVK5. "Nuk jam mirë…më duket se thjesht jam bllokuar dhe..s’po arrij të kuptoj pse po ndodh kështu," – ka deklaruar Kledja, duke shprehur qartë konfuzionin dhe paaftësinë për të menaxhuar emocionet e saj.
Një klip përmbledh gjithë situatën. Tani, gjithë sytë janë nga ajo: a do të arrijë Kledja të mbledhë veten dhe të vazhdojë garën, apo ky moment i dobësie do të jetë pikë kthese për të në këtë eksperiencë? Jemi këtu për dramë, por jo kur dikush po qan vërtet!
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.