Ardit Gjebrea në SPAK, por ftesa që u bëri prokurorëve habiti të gjithë
Ardit Gjebrea, një nga ikonat e ekranit shqiptar, ishte te dera e SPAK-ut të premten. Kur e dëgjon këtë, të shkon mendja direkt te ndonjë dramë apo skandal i madh, apo jo? Po, jo! Realiteti, si gjithmonë, arrin të na surprizojë.
Pas pyetjes nga prokurorët e posaçëm, Gjebrea doli para gazetarëve dhe, me qetësinë tipike të një njeriu që ka parë çdo lloj situate live, deklaroi se ishte thirrur si person me njohuri për një çështje që është sekret hetimor. E theksoi edhe që ishte dëshmitar. Deri këtu, standard.
Por pastaj, u bë interesante! Gjebrea rrëfeu se prokurorët kishin qenë shumë miqësorë dhe, pa asnjë hezitim, i kishte ftuar ata në programin e tij.
Ai gjithashtu konfirmoi se ishte hera e parë që shkelte në atë institucion.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.