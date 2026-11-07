Julia Stiles dhe Ezra Sosa: Tatuazhe dyshe, domethënie... e thellë!
Aktorja amerikane Julia Stiles, e njohur për rolet e saj në filma si “10 Things I Hate About You” dhe “Save the Last Dance”, së bashku me partnerin e saj, balerinin profesionist Ezra Sosa, bënë bujë pasi dolën nga sezoni i 35-të i garës “Dancing With the Stars”. Por siç duket, rrugëtimi i tyre në skenë la më shumë sesa kujtime dhe pika nga juria.
Domethënie të gdhendura në lëkurë
Aktorja 45-vjeçare, Julia Stiles, dhe partneri i saj pro, 25-vjeçari Ezra Sosa, e prezantuan ink-un e tyre identik në Instagram të enjten, dy ditë pasi u eliminuan nga sezoni i 35-të i serisë së garave në ABC.
Dyshja kanë tetë yje të gdhendura në kyçet e duarve, duke shpjeguar në mbishkrimin e tyre në Instagram se ka një... për çdo herë që [ata] kanë kërcyer bashkë. Sa romantike! Pse të mos fitosh trofeun kur fiton... domethënie të thella?
Ezra Sosa shkoi edhe më tej. Ai bëri gjithashtu një tatuazh me një karrige në brinjë. Kjo karrige përfaqëson rekuizitën me të cilën Stiles kërceu në filmin “Save the Last Dance” në vitin 2001 – dhe e përdori sërish në rutinën e tyre xhaz në tetor. Një detaj vërtet i veçantë, që tregon se ky partneritet shkoi përtej thjesht kërcimit.
Sa për tatuazhin e dytë të Stiles, ajo zgjodhi frazën “diva check” të shkruar në stilin script. Dhe mos u shqetësoni, Ezra e sqaroi menjëherë kuptimin në seksionin e komenteve. Kështu i pyesja çdo ditë si ishte, shkroi koreografi. Seriozisht, kujt nuk do t’i pëlqente një partner vallëzimi që të bën “diva check” çdo mëngjes?
Jenna Dewan, aktorja e “Step Up” dhe e cila ende po garon për të fituar këtë sezon të “DWTS” me partnerin pro Val Chmerkovskiy, u entuziazmua pa masë nga këto homazhe prekëse. Ajo komentoi me “Omg 😭”, dhe ne e kuptojmë plotësisht ndjesinë!
Fituan në kaq shumë mënyra
Kur Sosa dhe Stiles u eliminuan nga shfaqja të martën, Julia e siguroi balerinin përmes Instagramit se ata fituan në kaq shumë mënyra. Aktorja e “10 Things I Hate About You”, e cila u largua pasi performoi një paso doble me “Satisfied” nga “Hamilton”, shkroi: E bëra këtë për vajzën e vogël brenda meje që ndaloi së kërcyeri. ... të dua përgjithmonë @ezrasosa. Një mesazh kaq i ëmbël dhe personal! Si të mos e duash këtë?
Historia e tatuazheve me domethënie
Siç duket, Ezra Sosa nuk është i ri në botën e tatuazheve me domethënie të thellë, sidomos kur bëhet fjalë për eksperiencat e tij në “Dancing With the Stars”. Ai është pjesë e shfaqjes që nga viti 2021 dhe ka bërë tatuazhe për të nderuar disa nga përvojat e tij.
Në vitin 2024, ai gdhendi fjalën “nothing” në shpinë pasi Anna Delvey, 35 vjeçe, e njohur si mashtruese, u bë virale duke thënë se kjo ishte ajo që kishte marrë nga koha e saj në shfaqje. Sosa shpjegoi në Instagram pse tatuazhi “felt right”, duke shkruar: Nuk është për të lëmuar atë që ndodhi, por për të marrë sërish kontrollin e historisë sime. Respekt, Ezra, për të treguar se edhe nga një përvojë e vështirë mund të nxjerrësh një mesazh fuqizues!
Vitin pasardhës, ai dhe gjimnastja olimpike Jordan Chiles, 25 vjeçe, bënë tatuazhe të ngjashme “just married” për shkak të spekulimeve të shumta për romancë mes tyre. Duket se Ezra i merr me sport thashethemet dhe i shndërron në art! Kush nuk do t’i donte këto shenja të paharrueshme?
Planet për të ardhmen
Dhe sikur e gjithë kjo të mos mjaftonte, Ezra Sosa ka edhe plane të mëdha për të ardhmen e tij në “DWTS”! Ai i tha revistës Out javën e kaluar se tashmë ka “folur” me drejtorët e kastit të “DWTS” për të garuar me një partner të të njëjtit seks sezonin tjetër. Po punoj magjinë time, tha ai. Patjetër që dua që kjo të ndodhë 100%. Kam qenë kaq i apasionuar pas vallëzimit të të njëjtit seks në përgjithësi, veçanërisht duke qenë pjesë e komunitetit queer.
Një lëvizje e guximshme dhe e rëndësishme për të shënuar një hap të madh në diversitetin e shfaqjes. Me kaq pasion, a mund t’i thonë jo Ezrës? Ne mendojmë se jo!