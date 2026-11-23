Udhëtimi i 'Rocky': Nga përralla e dashurisë te egoja e Sylvester Stallone
Për shumëkënd, 'Rocky' është thjesht një film, por aktori Burt Young, i cili luajti Paulie-n, shoku i Rocky-t, e quante një përrallë me këmbë prej çimentoje. Ai theksoi se nuk ishte një histori luftash, ishte një histori dashurie për dikë që qëndronte në këmbë — as nuk fitonte, thjesht qëndronte në këmbë. Kjo deklaratë fantastike është vetëm një nga detajet e shijshme që gjenden te libri i Mike Sielski, "Going the Distance: Stallone, Philly, and the Story of Rocky", një libër që sapo ka dalë në treg, pikërisht bashkë me dy projekte të tjera të mëdha për 50-vjetorin e filmit: kujtimet e vetë Sylvester Stallone, "The Steps", dhe drama "I Play Rocky" që po shfaqet nëpër kinema.
E dini si u bë realitet kjo përrallë? Me pak fat dhe shumë improvizim, tamam si historia e protagonistit. Filmi u xhirua për pesë ditë në Filadelfia me urgjencë guerile, pa leje, duke përdorur ekipe jo-sindikale nga Nju Jorku. Prodhuesi Irwin Winkler kujton se fshiheshim nga të gjithë. Edhe skena ikonike e patinazhit, që supozohej të kishte qindra aktorë shtesë, u bë me një hapësirë "magjepsëse boshe" sepse prodhimi nuk mund t'i përballonte shpenzimet. Gjithashtu, kur kompozitori Bill Conti, muzika e të cilit e ngriti filmin në lartësi, kishte nevojë për këngëtarë për "Gonna Fly Now", ai thjesht thirri gruan e tij dhe i kërkoi të gjente disa kolege nga zyra. Ishin njerëz që erdhën gjatë pushimit të drekës, tregoi ai. Conti madje pretendon se ishte ideja e tij për fundin emocionues të filmit, ku Adrian bashkohet me Rocky-n në ring, dhe jo fundi origjinal i regjisorit John G. Avildsen, që dështoi te audienca e testeve.
Por jo gjithçka pas këtij suksesi të madh ishte e ëmbël. Ndërsa filmi ngjasonte me historinë e një njeriu të thjeshtë që ngrihet në këmbë, historia e vërtetë pas kamerave ka pasur anët e saj të errëta. Sielski sjell detaje që duket se sfidojnë versionet e Stallone-s, të cilat shpesh e flaterojnë atë. Për shembull, Stallone vazhdimisht ka zmadhuar shumën e parave që i ishin ofruar për të shitur skenarin dhe për të hequr dorë nga roli kryesor: 75,000 dollarë u bënë 100,000, pastaj 360,000. Çfarë ekzagjerimi, apo jo?
Më e rëndë është ajo që Sielski e trajton me delikatesë në fund të librit: Stallone, shpejt pas suksesit, u shndërrua shpejt në një njeri arrogant. Kjo është e njohur në Hollivud prej vitesh dhe mendohet se është arsyeja pse ai nuk fitoi kurrë një Oskar kryesor. Ai besonte se do të fitonte Aktori më i Mirë në "Academy Awards" nëse Peter Finch i "Network" nuk do të kishte vdekur pak javë para votimit në janar 1977. Kur u thirr emri i Finch, Stallone, siç vë në dukje Sielski, u shtang dhe nuk duartrokiti. Edhe pse u nominua edhe për Skenarin Origjinal, çmim që gjithashtu shkoi për "Network", ai duhej të priste tridhjetë e nëntë vjet për një nominim tjetër për Oskar, duke luajtur sërish Rocky-n te "Creed", por përsëri humbi. A nuk do t'i kishte shpëtuar kjo gjithë dramën po të kishte qenë pak më i përmbajtur?
Drama e Stallone s'kishte fund. Ai vazhdon të kultivojë një armiqësi të gjatë me prodhuesin Irwin Winkler, sot 95 vjeç. Ai gjithashtu ka denigruar talente të tjera të rëndësishme; kur një gazetar e pyeti për kujtimet e Avildsen për një seri të HBO-së, Stallone u përgjigj se Avildsen nuk është regjisor i madh. Në një email të dhjetorit 2024 dërguar Sielski-t, Stallone ishte ende i zemëruar që dy kolegë, Scott Conrad dhe Richard Halsey, fituan Oskarin për montazhin e filmit, duke thënë se ai duhej t'i rimontonte vetë. Conrad i tha Sielski-t se ky pohim është qesharak, duke shtuar se e kishte parë Stallone-n në dhomën e montazhit vetëm një herë. Kjo gjë nuk është e re; në vitin 1978, gazetari Bob Lardine i Daily News të Nju Jorkut shkruante se njerëzit betoheshin se ai nuk i ngjante më Sly Stallone-s së dy viteve më parë, pasi fama e Rocky-t e kishte ndryshuar.