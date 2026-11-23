Rosalía i thotë Taylor Swift mjeshtre, por 'Grammy' 2027 i ka vënë përballë!
Rosalía, ylli spanjoll, ka shprehur hapur adhurimin e saj për Taylor Swift, duke e cilësuar si një autore këngësh absolutisht të jashtëzakonshme. Ajo madje ka zbuluar se "Wildest Dreams" e Swift është një nga këngët që ka dëgjuar më shumë në jetën e saj. Dhe le të jemi të sinqertë, kush nuk ka një këngë që e ka dëgjuar sa qindra të tjera bashkë?
Në një intervistë për Rolling Stone, Rosalía e ka quajtur Swiftin një mjeshtre të vërtetë dhe ka thënë se i pëlqejnë më shumë këngët veçmas se albumet. Epo, të paktën këtu e dimë që Rosalía ka shije, sidomos kur flet për hite që na kanë "vjedhur" playlisten.
Por, duket se kjo "bromance" artistike është reciproke, pasi pak kohë më parë ishte vetë Taylor Swift ajo që lavdëroi albumin e Rosalías, "LUX", duke e etiketuar si të përsosur. Swift e ka quajtur albumin konceptual, ambicioz dhe të pasur, duke thënë gjatë një konference për shtyp në "Golden Globes" se albume të tilla janë njerëzore dhe flasin për përvojën njerëzore. Mbase kjo bën që edhe ne t'i lidhemi kaq shumë me artin e tyre, apo jo?
Megjithatë, siç ndodh rëndom në botën e shoubizit, pas gjithë këtyre komplimenteve, ka ardhur koha për të treguar muskujt. Dy superyjet do të jenë rivale direkte në disa kategori të çmimeve "Grammy" 2027. Albumet e tyre, "LUX" i Rosalías dhe "The Life of a Showgirl" i Taylor Swift, do të përplasen për çmimin "Albumi i Vitit". Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, këngët e tyre "Berghain" dhe "The Fate of Ophelia" do të garojnë për "Incizimin e Vitit". Tani do shohim kush do e "ngrejë" kupën e madhe!
Për Rosalían, ky edicion i "Grammy" premton të jetë i jashtëzakonshëm. Ajo ka marrë plot dhjetë nominime, duke u renditur si artistja e dytë më e nominuar, menjëherë pas RAYE, e cila kryeson me njëmbëdhjetë nominime.
Lajmin e priti me entuziazëm të papërmbajtur, duke festuar siç i ka hije një ylli: duke spërkatur veten me shampanjë dhe duke e ndarë momentin direkt me ndjekësit në Instagram. Kështu bëhet, kur ke diçka për të festuar, e ndani me gjithë botën!
Albumi i saj "LUX" është një pretendent serioz, i nominuar në kategori të rëndësishme si "Albumi i Vitit", "Kënga e Vitit", "Albumi më i Mirë Alternativ" dhe "Performanca më e Mirë Pop Solo". S'ka dyshim që kjo vajzë ka shans të marrë plot trofe në shtëpi. Por a do të mjaftojë për të kaluar "mjeshtren" Taylor? Këtë do e shohim...