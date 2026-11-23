Rikthim epik: Hailee Steinfeld si Kate Bishop në 'Avengers: Doomsday'!
Hailee Steinfeld do të vishet sërish si Kate Bishop për sagën e ardhshme 'Avengers: Doomsday', dhe tashmë është zyrtar. Lajmin e madh e shpërndanë vetë Marvel Studios dhe Disney Animation të dielën, duke e bërë publike përmes një postimi në Instagram ku shfaqej vetë Steinfeld.
Po si e zbuloi vetë aktorja këtë rikthim që na la pa fjalë? Në stilin e saj tipik dhe pak konfuz (siç na pëlqen ne kur vjen puna te Marvel), Hailee tha: Hej, unë jam këtu me filmin tim 'Hexed', por duket sikur më kanë sjellë një karrige nga një film tjetër. Një gafa e ëmbël apo një teaser i menduar mirë nga strategët e marketingut të Marvel? Me siguri ky i dyti, sepse ky lloj njoftimi di të ngjallë biseda. Kjo është tjetër nivel marketingu – të bësh fansat të pyesin veten dhe të flasin për lajmin pa fund! Të jemi të sinqertë, kush nuk do të donte një karrige nga seti i 'Avengers: Doomsday' në dhomën e ndenjes apo në zyrë? Ajo karrige tashmë ka histori!
Presim me padurim të shohim Kate Bishop në aksion!