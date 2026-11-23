Harry Styles me çantë Chanel 15 mijë paund në Romë: Modë apo Çmenduri?
Harry Styles, ai djaloshi që nisi si yll i boyband-it One Direction dhe shpejt u kthye në një ikonë mode e muzike solo, nuk na lë kurrë të qetë. Këtë herë, ai ka bërë sërish bujë me zgjedhjet e tij, jo vetëm në skenë, por edhe në jetën e përditshme.
Lëkura e hollë dhe çanta e trashë: Harry në Romë
Harry Styles u pa fundjavën e kaluar në Romë, duke treguar dashurinë e tij për gjërat e mira të jetës. Dhe çfarë gjëje më të mirë se një çantë Chanel prej 15 mijë paundësh?! Po, e lexuat mirë. Një çantë Chanel Maxi Flap Bag, e dizajnuar nga Matthieu Blazy, u shfaq në dorën e yllit, e kombinuar me një pallto bezhë, bluzë të bardhë dhe xhinse.
Harry po takonte arkitekten dhe dizajneren Matidia Pallini për drekë në qytetin italian. Duket se ishte një takim miqësor, pasi u përqafuan sapo mbërritën. Matidia, themeluese e Ruma Bottega e Cucina, një bistroje luksoze në qytet, dukej tejet e lumtur që po shijonte kohën me Harryn. Çanta e tij nuk ishte vetëm një aksesor, por pothuajse një deklaratë. A ishte kjo mënyra e tij për të thënë Mirëmëngjes, botë, jam i pasur dhe i ndryshëm? Me siguri.
Glastonbury 2027: Yjet e rinj marrin skenën
Kjo shfaqje e Harryt në Romë është hera e parë që ai shihet publikisht që kur u shpall si një nga headliner-at e Glastonburyt për vitin e ardhshëm. Festivali legjendar, pas një pauze në 2026, do të kthehet me fuqi të re në verën e 2027.
Harry Styles, Sam Fender dhe Billie Eilish do të ngjiten në skenën e famshme Pyramid në Worthy Farm. Ky trio, me moshë nga 24 në 32 vjeç, përfaqëson grupin më të ri të headliner-ave të kësaj skene që nga viti 1997. Imagjinoni, pas viteve me yje veteranë, tani vijnë "fëmijët" për të trazuar gjithçka!
Përveç tyre, Cher do të performojë në slot-in e lakmuar të "Legjendave" të dielën pasdite, e cila do të jetë shfaqja e saj e vetme në një festival në Mbretërinë e Bashkuar atë vit. Sam Fender do të jetë në skenën Pyramid të premten e hapjes, ndërsa Styles të shtunën dhe Billie të dielën. Organizatorja Emily Eavis u shpreh entuziaste: Ajo tha se ishin të lumtur që po kthehen pas vitit të pauzës.
Kujtojmë se Sam Fender ka performuar më parë në Glastonbury në 2022, përpara setit të Billie-t, dhe u pa i emocionuar teksa mijëra fansa këndonin hitet e tij.
Harry do të luajë në festival pasi të ketë përfunduar etapën e dytë amerikane të turneut të tij "Together, Together" në qershor të vitit të ardhshëm. Ai sapo ka përfunduar një rezidencë të madhe me 30 data në Madison Square Garden të Nju Jorkut dhe do të rifillojë turneun e tij në Australi më vonë këtë muaj. Një agjendë e ngjeshur për djalin me çantën e shtrenjtë!
Një festival me histori dhe polemika
Festivali i fundit i Glastonburyt, në vitin 2025, kishte si headliner The 1975, Neil Young dhe Chrome Hearts, si dhe Olivia Rodrigo. Rod Stewart luajti në slot-in e famshëm të Legjendave. Megjithatë, Neil Young, 81 vjeç, performoi përpara një turme në rënie, pasi njerëzit u dyndën të shihnin Charli XCX, 34 vjeçe, në Other Stage. Po ashtu, performanca e Sir Rod, 81 vjeç, në slot-in e lakmuar të legjendave të dielën pasdite, u prit me komente të dobëta. Duket se fansat e festivalit kanë preferencat e tyre të qarta!
Përfshirja e Billie Eilish ndihmon në zgjidhjen e problemit të festivalit për të siguruar artiste femra në slot-et kryesore. Në vitin 2023, Emily Eavis u përball me reagime të ashpra kur Glastonbury shpalli një line-up vetëm me meshkuj në skenën Pyramid, ku përfshiheshin Arctic Monkeys, Guns N' Roses dhe Sir Elton John. Në një përpjekje për të rregulluar gjërat vitin pasardhës, dy artiste femra – Dua Lipa dhe SZA – ishin headliner, por pati probleme me zërin, duke çuar në akuza të rreme për mimikë. E keqja, kur do të ikë?!
Emily kishte dëshiruar prej kohësh të siguronte Styles për festivalin e Somersetit, si një tërheqje të garantuar për fansat më të rinj, por datat e tij nuk ishin përputhur kurrë. Më në fund, ëndrra u bë realitet. Tani mbetet të shohim nëse çanta Chanel do të bëjë ndonjë "paraqitje surprizë" edhe në Worthy Farm. Mos harroni ta mbani mend këtë, se po e themi ne!