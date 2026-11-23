Çairi Ndez Nëntorin: 20 Vite Krenari me Festa dhe Koncerte!
Çairi i Shkupit, gjithmonë në ballë kur vjen puna te festat dhe krenaria kombëtare, ka gati një javë të mbushur me evente që do të ndezin shpirtin shqiptar. Festivali tradicional i Çairit do të mbahet nga 23 deri më 28 Nëntor 2026, duke sjellë aktivitete edukative, kulturore dhe artistike.
E si t'i thuash jo një feste që bashkon Ditën e Alfabetit, Ditën e Flamurit DHE 20-vjetorin e zbulimit të monumentit të heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në Sheshin Skënderbe? Një festë e trefishtë, bravo Çairit!
Programi nis sot, më 23 Nëntor, në orën 18:00, me performanca të nxënësve të shkollave fillore të Çairit në Teatrin Shqiptar. Kush më mirë se fëmijët tanë mund të hapë festën? Energji e pastër!
Nesër, më 24 Nëntor, do të shënohet 20-vjetori i Shkollës Fillore “Kongresi i Manastirit”. Më 25 Nëntor, jemi gati për një kthim në kohë me këngë urbane tradicionale nga Miranda Hashani dhe Selami Kolonja. Ah, nostalgji!
Për ata që duan traditën në formën më të pastër, më 26 Nëntor vjen një koncert i Ansamblit Shtetëror të Këngëve dhe Valleve. Më pas, më 27 Nëntor, rreth orës 20:00 në Filarmoninë e Maqedonisë së Veriut, Rona Nishliu dhe “New Orchestra” do të dhurojnë një natë magjike me muzikë. Kjo tingëllon si një natë për nota të larta!
Dhe si pikë kulmore, më 28 Nëntor, në orën 14:00, të gjithë drejt Sheshit Skënderbe për festën kryesore. Programi përfshin poezi nga Çun Lajçi, këngë dedikuar Skënderbeut, valle tradicionale shqiptare dhe një performancë me çifteli. Një video speciale do të përkujtojë 20-vjetorin e monumentit dhe, sigurisht, të rinjtë nuk do të mungojnë. Për të mbyllur festën me stil, në koncertin përmbyllës do të performojë Edona Llalloshi. A ka më mirë se kaq?
Bashkia e ka bërë ftesën: Qytetarë, ejani të festojmë! Çairi e di si festohet, a jeni gati të bëheni pjesë e kësaj krenarie?