Sitcomet ikonike të viteve '80 që s'i mban mend më njeri (edhe pse ishin super!)
Vitet '80 ishin një epokë e artë për sitcom-et, me disa prej tyre si "Cheers" apo "The Facts of Life" që vazhdojnë të kujtohen edhe sot si klasike. Por, çuditërisht, shumë prodhime të tjera po aq interesante kanë rënë në harresë, edhe pse ishin vërtetë të mira dhe ofronin një mori personazhesh që të mbeteshin në mendje. Këto nuk ishin seriale që thjesht "nuk mbaheshin" apo ishin të vjetëruara; thjesht nuk flitet më për to. Disa zgjatën pak episode, të tjera disa sezone, por të gjitha meritonin më shumë vëmendje. Le t'i shohim bashkë, sepse janë thesare të vërteta!
Shkolla e lartë, talenti dhe drama pas kuintave
Nëse ju kujtohet, në vitin 2021 u bë një tentativë për ta ringjallur Head of the Class, por dështoi dhe tashmë askush s'e përmend më. Ky serial transmetohej në ABC nga viti 1986 deri në 1991 dhe ndiqte studentët e Programit të Nderimeve të Individualizuara në Gjimnazin Millard Fillmore, së bashku me mësuesin e tyre të shkencave sociale, Charlie Moore, luajtur nga Howard Hesseman. Në sezonin e fundit, Charlie u zëvendësua nga Billy MacGregor, i luajtur nga Billy Connolly. Ishte një serial që tregonte me humor dhe sharm studentët gjenialë (por shpesh "mendjemëdhenj") teksa përpiqeshin të gjenin veten në vitet e shkollës së mesme. Charlie, me qetësinë e tij, balanconte ambicjet e tyre të larta dhe i udhëhiqte si në shkollë ashtu edhe në jetë. Me një klasë si fokus kryesor, nuk mungonin personalitetet e veçanta, si Arvid Engen, i fiksuar pas matematikës, (Dan Frischman) dhe Eric Mardian, djaloshi me motor (Brian Robbins). Pavarësisht se Head of the Class u prit mirë nga kritikët dhe audienca, ABC e anuloi pas pesë sezoneve. Për anulimin, rrjeti fajësoi serialin se dëmtonte shikueshmërinë e "Roseanne", që transmetohej pas tij. Epo, gjynah, pasi ishte një serial me karakter!
Shumë vite para se të luante Carrie-n ikonike në Sex and the City dhe "And Just Like That...", Sarah Jessica Parker luajti si Patty Greene, një gjimnaziste e pavendosur, në serialin "Square Pegs". Ky serial përqendrohej te Patty dhe shoqja e saj më e mirë, Lauren Hutchinson (Amy Linker), të cilat përpiqeshin vazhdimisht të futeshin në grupin e të popullarizuarve. "Square Pegs" nuk pati shikueshmëri të lartë gjatë 20 episodeve të transmetimit, por u prit mirë nga kritikët. Ngjashmëria e tonit të serialit me veprat e John Hughes u theksua si një pikë e fortë. Salla e shkrimtarëve ishte kryesisht femërore, me shumicën e episodeve të shkruara tërësisht nga gra; kjo ishte një kërkesë e showrunner-es Anne Beatts. Fatkeqësisht, seriali zgjati vetëm një sezon para se të anulohej. Edhe pse arsyeja zyrtare ishte shikueshmëria e ulët, prej kohësh qarkullonin thashetheme për abuzim të rëndë me drogën dhe alkoolin në set. Në një moment, Embassy Television madje nisi një hetim për këto akuza.
Nga mjeku çapkën te parodia policore legjendare
Puna e Matt Frewer në vitet '80 lidhet më shumë me serialin trippy sci-fi "Max Headroom". Megjithatë, pas atij roli, ai pati një periudhë të shkurtër si personazhi kryesor në "Doctor Doctor". Ky serial i CBS-së kishte Frewer-in në rolin e Dr. Mike Stratford, një mjek i përgjithshëm ekscentrik në klinikën Northeast Medical Partners në Providence, Rhode Island. Energjia e tij e shfrenuar dhe prirja për të bërë shaka ishin marka dalluese të serialit, ashtu si rolet e tij të tjera si një personalitet televiziv lokal dhe shkrimtar aspirant. "Doctor Doctor" pati sukses të luhatshëm me stilin komedik maniak të Frewer-it dhe seriali vuajti nga shikueshmëria e ulët – megjithëse zhvilloi edhe një ndjekje kulti mes atyre që e shikonin. Natyra kaotike e personazhit të Frewer-it balancohej bukur me besnikërinë e tij të dhembshur ndaj pacientëve, dhe seriali e përdori këtë për të trajtuar tema të rënda si AIDS-i dhe homofobia. Madje, seriali fitoi çmimin GLAAD Media Award për Serinë Komike të Shkëlqyer dy vjet rresht. Fatkeqësisht, as kjo nuk e shpëtoi nga anulimi.
Është e vështirë të besohet se "Naked Gun" — saga e filmave që na ka bërë të qeshim pa fund – e ka origjinën nga një sitcom në ABC. Por pikërisht kjo ishte "Police Squad"! "Police Squad" u konceptua si një parodi e procedurave policore, të cilat ishin shumë të njohura në atë kohë falë serialeve si "T.J. Hooker" dhe "Hill Street Blues". Seriali luante Leslie Nielsen në rolin e zëvendëskomisarit të policisë, Frank Drebin, i cili ishte i palëkundur, por gjithashtu i çuditshëm, kreu i divizionit titullar të LAPD-së. Humori slapstick dhe farsik i serisë së filmave ishte i pranishëm në "Police Squad", dhe seriali u vlerësua nga kritikët për përdorimin efektiv të parodisë. Sidoqoftë, shikueshmëria për serialin ishte e ulët, dhe u ndërpre pas vetëm katër episodesh. Tony Thomopoulos, i cili ishte president i ABC-së në atë kohë, dha një arsye mjaft të çuditshme për anulimin. Sipas Los Angeles Times, ai pretendoi se audienca duhej të pay too much attention për të kuptuar dhe vlerësuar shakatë e serialit. Tani kush e ka fajin, ai apo shikuesit që s'kuptonin batutat?! Po mirë, le të themi që ishte një çmenduri nga ana e tij!
Historia unike e një restoranti me shpirt
Kur mendon për sitcom-et e viteve '80, është e vështirë të imagjinosh ndonjë që kishte një konfigurim me një kamerë të vetme dhe pa zë qeshjesh (laugh track). Por ky ishte formati për sitcom-in fish-out-of-water të CBS-së, "Frank's Place". Seriali luante Tim Reid si Frank Parrish, një profesor kolegji nga Bostoni që trashëgon restorantin e babait të tij në New Orleans. Pasi planet e tij për të shitur biznesin dhe për t'u kthyer në jetën e tij pengohen nga Miss Marie (Frances E. Williams), një kameriere praktikuese Voodoo, ai gjendet i bllokuar aty duke e drejtuar. Humori përqendrohej kryesisht te ekspozimi kulturor i Frankut ndaj peizazhit kreol të New Orleans. Ai gjithashtu prekte çështje sociale dhe racore: në një episod, Frank refuzon të pranojë një ftesë simbolike në një klub elitar meshkujsh zezakë pasi kupton se ata lejojnë vetëm anëtarë kreolë me lëkurë të çelët. Humori dhe komenti social i serialit nuk u humbën nga ata që e shikonin; fatkeqësisht, vlerësimet e forta dhe disa çmime nuk e shpëtuan dot. Mbetet një nga ato perlat e harruara që meritonte një audiencë më të madhe. Po ju, sa prej këtyre i keni parë (ose i kujtoni)?