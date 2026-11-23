Bejta i ashpër me Nichin për Kledjën: "S'po të don"
Nga dashuria te drama, jemi gjithmonë aty për ju! Këtë herë, skena e nxehtë është shënuar nga një diskutim mes Bejtës dhe Nichit, ku në qendër të vëmendjes ishte, sigurisht, Kledja. Nichi, pa frikë e pa komplekse, e ka shprehur hapur interesimin e tij për Kledjën. Ndërsa Bejta? Epo, situata e tij është pak më e ndërlikuar, meqë në shtëpi ka pasur vetëm aludime për ndonjë pëlqim të mundshëm, pasi jashtë e pret një lidhje tjetër.
Gjatë bisedës, Bejta nuk e ka mbajtur gjuhën pas dhëmbësh. Me një koment mjaft të ashpër, ai i është drejtuar Nichit: "Po çka ki pra, s’po të don." Një deklaratë që padyshim i ka ngjallur reagimin tjetrit! Nichi ia ktheu menjëherë. "E kam marrë vesh që s’m’don, t’don ty," ia ktheu Nichi. Ups, duket se drama sapo u ngrit në një nivel tjetër!
Ky shkëmbim batutash lë të kuptohet shumë. A keni ju ndonjë parashikim se si do shkojë kjo punë?