Miley Cyrus u martua me Maxx Morando! Gjithçka Zyrtare Në Palm Springs
Miley Cyrus dhe tashmë bashkëshorti i saj, Maxx Morando, u martuan të shtunën, më 21 nëntor 2026, në një ceremoni private në Palm Springs, Kaliforni. Lajmi i madh u bë publik sapo filluan të qarkullonin fotot nga dasma, ku çifti shkëmbente betimet nën një hark të mbuluar me lule të bardha. Si për t’i dhënë vulën kësaj ngjarjeje, vetë çifti ndau fotot në rrjetet sociale të dielën, duke e konfirmuar gjithçka.
Ceremonia u bë edhe më interesante me praninë e Wayne Coyne nga The Flaming Lips, bashkëpunëtor i vjetër i Miley-t, i cili raportohet se ka drejtuar betimet. Imagjinoni atë moment! Përpara se të shkonin drejt altarit, familja e Miley-t – mami Tish dhe motra Noah – u panë të mbledhur për darkën e provës të premten, në Kaliforninë Jugore. Vajza e bashkëshortit të Tish Cyrus zbuloi detajet në rrjetet sociale, duke treguar që ‘klani’ Cyrus ishte gati për festë.
Por si nisi gjithçka? Miley dhe Maxx u fejuan në dhjetor 2025, pas katër vitesh lidhjeje. Ata u lidhën për herë të parë në vitin 2021, pasi ishin takuar në një takim të verbër – kush e thotë që takimet e verbra s’funksionojnë, apo jo? Maxx është bateristi i bandës Liily, një grup që Miley e kishte përfshirë në festën e saj të Vitit të Ri 2022. Ata i dhanë edhe një sinjal për martesën që po vinte në shtator 2026, kur Miley publikoi videon e saj “Let’s Get Married”, ku bashkëprotagoniste ishte pikërisht Morando.
Dhe si çdo histori dashurie e yjeve, edhe kjo ka një të kaluar. Miley ka qenë e martuar më parë me aktorin e “Hunger Games”, Liam Hemsworth. Historia e tyre e gjatë nisi në vitin 2009, u fejuan dy herë (në 2013 dhe 2016), u martuan në 2017, u ndanë në 2018 dhe divorci u finalizua në fillim të 2020. Por siç thotë edhe shprehja që u bë virale kohët e fundit: Miley mund t'i blejë vetes lule, por këtë herë Maxx Morando i solli unazën! Dhe ja ku jemi, me një unazë në gisht dhe një kapitull të ri.