Donny Osmond: Kur fama u kthye në “helm” dhe si ringjallesh nga hiri
Donny Osmond, emri i vërtetë Donald Clark Osmond, është një këngëtar, prezantues televiziv dhe aktor amerikan, i njohur për duetin me motrën e tij dhe rolin kryesor në shfaqjen muzikore “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat”. Por para këtyre, ai ishte një fenomen botëror.
Në fillim të viteve 1970, bota i përkiste Donny Osmond. Ishte the heart-throb-i global i adoleshentëve, aq sa edhe Michael Jackson ishte pas tij. Në moshën 14-vjeçare, kënga e tij më e famshme, “Puppy Love”, qëndroi pesë javë në vendin e parë në Mbretërinë e Bashkuar. Mes viteve 1972 dhe 1973, ai shënoi gjashtë hite në Top 5 në Britani, tre prej të cilave numër një, përfshirë “The Twelfth of Never” dhe “Young Love”. E njëjta histori suksesi ishte edhe në Amerikë. Me pamjen e tij të pastër, fetare dhe të respektueshme, me aftësinë për të shndërruar standarde të ëmbla në hite, nga kapele prej kadifeje vjollcë te sytë e zymtë dhe buzëqeshja vezulluese amerikane, ai ishte ëndrra e marketingut. Kishim sapo kaluar “Beatlemania-n”, dhe tani ishte koha e “Donnymania-s”. A e kuptonte ai sa i madh ishte atëherë? Më besoni që po, thotë ai sot. Si ishte? E pabesueshme. E pabesueshme. Në tetor 1973, një ballkon shikimi në Heathrow u shemb pasi fansat u çmendën kur ai dhe vëllezërit e tij mbërritën. Pas kësaj, David Dimbleby drejtoi një debat në BBC për “histerinë” e adoleshentëve, duke pyetur nëse Osmond-ët ishin të dëmshëm për vajzat e kombit dhe nëse duhet të dëboheshin. Vëllai i tij Alan i tha: Donny, mos e harro këtë moment sepse askush nuk e përjeton këtë kurrë! Dhe si u ndje ai? Po e shijoja çdo sekondë. Po mendoja sa cool ishte kjo.
Kur fama u kthye në helm
Pavarësisht kësaj, Osmond nuk u dëbua. Por në vitin 1974, karriera e tij solo mori fund papritur. Vazhdoi të kishte hite me vëllezërit e tij edhe për një vit, por edhe ajo u shemb më pas. Në moshën 18-vjeçare, ai ishte një ish-yll i muzikës pop në dy fronte. Donny dhe motra e tij Marie u rindërtuan me një shfaqje televizive, por shikueshmëria ra pasi ai u martua. Shfaqja u anulua në vitin 1979. Në moshën 21-vjeçare, karriera e tij kishte shkuar 'kaput' për herë të tretë – dhe dukej se nuk kishte kthim prapa. Nuk ishte thjesht se Osmond nuk ishte më popullor, por se disi ishte bërë një turp, madje edhe për veten e tij.
Rikthimi dhe sekretet e rinisë
Dhe megjithatë, pothuajse gjysmë shekulli më vonë, Osmond ka një rezidencë në Vegas gjashtë muaj në vit, publikoi albumin e tij të 65-të disa vite më parë, dhe është gati të nisë një turne në Mbretërinë e Bashkuar. Në moshën 68-vjeçare, ai është baba i pesë djemve dhe gjysh 16 herë. Kur u takuam në një studio në Londër për një seancë fotografike, ai dukej si Donny dhe, çuditërisht, ndryshe. Ka trupin e hollë të një adoleshenti dhe fytyrën monumentale të një presidenti të Mount Rushmore, duke i dhënë pamjen e një marionete. Flokët janë ende blu-të zinj, dhëmbët të bardhë perla. Si ia del? Epo, sa i përket flokëve, kam një zonjë që kujdeset për ta. Emri i saj është Clairol. Ai ndalon. Ishte një shaka, thotë ai, duke më prekur shpullëz me lojë në gju. Osmond është nga ata që të prekin gjurin. Do të kisha anët gri nëse nuk do të kujdesesha. Nuk do ta bëj këtë. Por jam shumë i kujdesshëm me atë që ha. Dhe supozoj se isha me fat në departamentin e ADN-së. Nëna ime kishte lëkurë perfekte. A ka bërë ndërhyrje plastike? “Jo!” Por, thotë ai, ka pasur një periudhë kur provoi Botox-in. “E urrej.” Pse? Ai ngrin fytyrën në një buzëqeshje të shtrembëruar. Asgjë nuk funksionon. E provova 15, 20 vjet më parë. Më hoqi rrudhat e syve, dhe unë kam punuar shumë fort për këto rrudha të syve.
Beteja e boyband-eve dhe miqësia me Mbretin e Popit
Osmond, i cili vjen nga Ogden, Utah, ishte pesë vjeç kur hyri në botën e shfaqjes. Ka pamje të tij në “The Andy Williams Show” duke kënduar “You Are My Sunshine”. Ai ishte vëllai më i vogël Osmond në grup dhe qartësisht më i spikaturi, ashtu si Michael ishte në Jackson 5. Ishte një periudhë e jashtëzakonshme në muzikë. The Beatles dhe Rolling Stones, ndoshta dy grupet më të mëdha të të gjitha kohërave, kishin kaluar vitet '60 duke luftuar për supremacinë. Tani ishin Osmond-ët dhe Jackson 5, grupet më të mëdha të djemve, duke luftuar mes tyre. Kishte një simetri perfekte mes tyre – pesë vëllezër, mosha të ngjashme, me Donny-n dhe Michael-in që ishin yje solo më vete. The Jackson 5 ishin zezakë, me shpirt dhe funky. The Osmond-ët ishin të bardhë, me shpirt dhe merreshin me hard rock. Ndërsa Donny fillimisht ishte ylli solo më i madh, Jackson 5 kishin një epërsi ndaj Osmond-ëve. Ata ishin një fenomen, me katër singëllat e tyre të parë Motown që shkuan në vendin e parë në Billboard 100 të SHBA-së në 1969 dhe 1970, një vit para hitit të parë të Osmond-ëve.
Edhe tani, më shumë se 50 vjet më vonë, Osmond duket se po rikthen beteja të vjetra me rivalët dhe miqtë e tij të mëdhenj. Ai thotë se dëshiron të vendosë gjërat në vend dhe më shikon me intensitetin e një njeriu që është gati të thotë një të vërtetë thelbësore. Vëllezërit Osmond ishin boyband-i i parë. Njerëzit thonë: ‘Jo, ishin The Beatles,’ por The Beatles nuk ishin një boyband. Pastaj njerëzit thonë The Jackson 5. Dhe këtu bëhet e diskutueshme. Ne ishim para The Jackson 5. Do t'ju tregoj një histori. Osmond afrohet më shumë për të shpjeguar pikën e tij. Herën e parë që takova Jackson 5, ne po performonim në Toronto dhe ata do të performonin natën tjetër. Ata fluturuan një ditë më parë për të parë shfaqjen tonë. Pashë në krahun e djathtë të skenës dhe Michael po shikonte rreth qoshes duke më vëzhguar. Por ajo që ndodhi më pas ishte vërtet e mrekullueshme. Ne ishim në dhomën tonë të hotelit dhe Joe dhe Katherine [prindërit e Jackson-ëve] ishin ulur në divan me nënën dhe babanë tim. E shoh si të ishte dje. Ai thotë se çdo djalë instinktivisht kërkoi bashkëmoshatarin e tij, nga më i vjetri te më i vogli. Kështu Jackie dhe Alan po flisnin, Wayne dhe Tito po flisnin, Jermaine dhe Merrill, Marlon dhe Jay. Ndalje. Dhe Donny dhe Michael ishin askund. Merrni me mend ku ishim? Ai qesh. Ne ishim në dhomën tjetër duke luajtur me lodrat tona, duke u përpjekur të ishim fëmijë. Ishim 13 ose 14 vjeç. Dhe a arritët të ishit fëmijë? “Mike dhe unë folëm shumë për këtë. Ne të dy humbëm një fëmijëri, por ramë dakord se...
Dhe ja, Donny Osmond, ylli që nuk heq dorë nga rrudhat e syve që ka punuar kaq fort t'i fitojë! A ka diçka më ikonike se kaq?