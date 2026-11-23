Ocean’s Fourteen: Skripti ‘i shkëlqyer’, por yjet s’bashkohen dot!
Fansat e sagës "Ocean's" po presin me padurim rikthimin e Danny Ocean dhe ekipit të tij, dhe duket se projekti po ecën në drejtimin e duhur – nga ana kreative, të paktën. David Leitch, regjisori i njohur, i cili pritet të drejtojë filmin, tha se "Ocean's Fourteen" ka një skript të mrekullueshëm, por e theksoi qartë pengesën më të madhe: oraret e aktorëve.
Leitch vlerësoi George Clooney dhe partnerin e tij producent, Grant Heslov, për skriptin e fortë dhe tha në premierën e filmit të tij të ri “How to Rob a Bank” se të gjithë janë entuziastë për ta çuar përpara. Por mbledhja e aktorëve të nivelit A mbetet një proces i ndërlikuar.
Regjisori shpjegoi se problemi ka qenë gjithmonë bashkimi i të gjithë këtyre njerëzve, pasi oraret e tyre janë çdo herë pengesa. Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts dhe Don Cheadle pritet të rikthejnë rolet e tyre ikonike, ndërsa Andy Garcia ka konfirmuar tashmë se do të kthehet si Terry Benedict, manjati i kazinosë. Me kaq yje, ku ta gjesh një datë që i përshtatet të gjithëve? Kjo është vërtet sfida e madhe e Hollivudit!
Clooney zbuloi në tetor 2025 se Warner Bros. kishte miratuar buxhetin dhe se vazhdimi po kërkonte të sillte prapa disa nga emrat më të mëdhenj të sagës origjinale. Në nëntor 2025, Garcia tha se produksioni ishte planifikuar fillimisht për janar 2026, por ishte shtyrë për shkak të konflikteve të mundshme në orar me Pitt, i cili duhej ende të përfundonte punën për “The Adventures of Cliff Booth”. Pra, nuk ishte vetëm fjalë, por një realitet.
Leitch, i cili është i njohur për filma si “John Wick”, “The Fall Guy”, “Bullet Train” dhe “Deadpool 2”, u raportua fillimisht në bisedime për të drejtuar vazhdimin në janar 2025. Ai do të merrte stafetën e drejtimit të serisë kryesore të filmave nga Steven Soderbergh, i cili drejtoi “Ocean’s Eleven” (2001) dhe dy vazhdimet e tij: “Ocean’s Twelve” (2004) dhe “Ocean’s Thirteen” (2007).
Ky nuk është i vetmi film i "Ocean's" që po zhvillohet. Më herët gjatë këtij viti, në CinemaCon, Bradley Cooper konfirmoi se do të shkruante, drejtonte, prodhonte dhe luante në një "prequel" të "Ocean's Eleven". Margot Robbie është konfirmuar gjithashtu se do të luajë në atë film, ndërsa Wagner Moura është në bisedime. Duket se universi i "Ocean's" po zgjerohet, por "Fourteen" po i vë të gjithë në provë!
Warner Bros. ende nuk ka njoftuar një datë fillimi të produksionit apo një datë shfaqjeje për "Ocean's Fourteen". Tani na mbetet vetëm të presim – dhe të pyesim: a do të gjenden ndonjëherë oraret e lirshme për të gjithë yjet?