U ndez situata në BBVK: Zoja e quan Jonën dyfytyrëshe!
Shtëpia e Big Brother VIP Kosova 5 nuk njeh qetësi, dhe ashtu siç e prisnim, drama është rikthyer me shpejtësi. Kësaj radhe, protagonistet e sherrit janë Zoja dhe Jona, të cilat janë përfshirë në një përplasje verbale që ka bërë shtëpinë të "ndezet".
Duket se nervat kanë arritur në pikën zero, pasi gjatë debatit, Zoja nuk i ka përmbajtur dot fjalët. Ajo i është drejtuar Jonës me një akuzë të rëndë dhe direkte, duke i thënë pa hezitim: “Je dyfytyrëshe”.
A do t'i përgjigjet Jona me të njëjtën monedhë, apo do të kalojë në strategji të tjera? Një gjë është e sigurt: jemi vetëm në fillim të një tjetër vale dramatike. Çfarë mendoni ju, kush e ka të drejtën?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.