3 ushqime që ke në shtëpi dhe shpëtojnë ligurën e papritur!
E di atë momentin kur hap frigoriferin, shikon brenda për pak sekonda, pastaj mbyll sytë dhe prapë nuk di çfarë të hash? Nuk ke domosdoshmërisht uri për një vakt të plotë, por ke atë ligurën e bezdisshme që vështirë ta injorosh. Dhe para se të përfundosh duke rrëmuar nëpër aplikacionet e delivery-t ose të hajë çdo gjë që të del përpara, një pauzë e vogël në kuzhinë mund të jetë zgjidhja.
S'ke nevojë të bësh pazar special apo të kalosh orë të tëra duke gatuar. Shpesh, ushqimet që të ndihmojnë të përballesh me një ligurë të papritur i ke në frigorifer ose në dollap, gati për t'u kthyer në një snack të shpejtë brenda pak minutash. Nga një frutë e thjeshtë, te një vezë ose një grusht i vogël me fruta të thata, ka plot opsione që të ngopin më shumë dhe të mbajnë plot për më gjatë. Kështu, herës tjetër që të thuash dua të ha diçka tani dhe s'di ç'të zgjedhësh, bëj një 'raid' të vogël në kuzhinë para se të hapësh app-in e delivery-t.
Një mollë është një nga zgjedhjet më të lehta kur dëshiron diçka të ëmbël, por nuk po kërkon ndonjë desert të rëndë. Përveç fibrave dhe ujit që përmban, mund ta kombinosh lehtësisht me pak fruta të thata ose gjalpë kikiriku për një snack që të ngop më shumë. E thjeshtë, po aq sa efikase!
Nëse ligura të ka kapur më shumë për diçka të kripur, një vezë e zier bëhet një zgjidhje super e shpejtë. Vezët janë plot me proteina, të cilat ndihmojnë në ngopje, dhe kombinohen perfekt me një fetë bukë ose me pak perime për një vakt të vogël por plot shije. Një super-hero i vogël në frigorifer!
Një grusht i vogël me fruta të thata pa kripë është snack-u ideal kur do diçka krokante dhe s'ke dëshirë të gatuash fare. Ato të ofrojnë proteina, fibra dhe yndyrna të mira, kështu që të mbajnë të ngopur më gjatë krahasuar me një snack plot sheqer. Plus, janë kaq të thjeshta për t'u kapur dhe shijuar!
Kështu që, herës tjetër kur të zë ligura, s'ke nevojë të mendosh gjëra të komplikuara. Një mollë, një vezë, apo pak fruta të thata, mund të jenë fix ajo çfarë të duhet për një snack të shpejtë dhe shpëtues, me gjëra që me shumë gjasa i ke tashmë në kuzhinën tënde. Kush tha që zgjidhjet e mira nuk janë të thjeshta? Si i përballoni ju ligurat e papritura?