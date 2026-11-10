Familja Douglas feston! Michael Douglas me fëmijët në tapetin e kuq – dhe pse mungoi Catherine
Michael Douglas, aktori i njohur fitues i çmimit Oscar, na befasoi me një dalje të rrallë në tapetin e kuq, duke marrë me vete fëmijët e tij më të vegjël, Dylan dhe Carys. Ata u shfaqën së bashku në Gala e Artit të Lirisë 2026, më 4 nëntor.
Douglas u nderua në këtë mbrëmje me Çmimin për Arritje Jetësore nga Tibet House US. Epo, nuk është pak! Ky çmim i vjen për dekada të tëra aktivizmi dhe rolin e tij të gjatë si Lajmëtar i Paqes i Kombeve të Bashkuara, pozicion që e mban që nga viti 1988. Për t'u duartrokitur!
Fëmijët e tij shkëlqyen në krah të babait. Dylan mbante një kostum kafe me këmishë me printime shumëngjyrëshe, ndërsa Carys kishte zgjedhur një bluzë me jakë ruse të zezë dhe një fund ngjyrë kaki të zbukuruar me temina. Të tre pozuan bashkë, me Michael që kishte veshur një kostum blu të errët. Douglas nuk ngurroi ta ndante gëzimin me fansat në Instagram, duke etiketuar fëmijët e tij: Një mbrëmje e mrekullueshme në NYC me @carys.douglas dhe @dylan__douglas. Faleminderit @tibethouse.us që më nderoi me Çmimin Art of Freedom. Vërtet mirënjohës për këtë njohje të veçantë dhe për një mbrëmje kaq të paharrueshme! Sa baballarë të tillë kemi ne, që na marrin në evente dhe na etiketojnë si star-a në Instagram?
Por, një mungesë u vu re: ajo e mamit të tyre, Catherine Zeta-Jones. Epo, ç'të bësh, nuk mund të jenë të gjithë kudo! Megjithatë, martesa e saj 26-vjeçare me Douglas është ende shumë e fortë, kështu që s'ka vend për drama. Muajin e kaluar, ajo ndau me E! News sekretet e marrëdhënies së tyre. Ajo tha se çelësi është të jesh i sjellshëm me njëri-tjetrin dhe se ata kanë një sens humori të ngjashëm, të çmendur dhe ironik. E keni parasysh atë humorin që s’e kuptojnë të gjithë? Kjo i ka ndihmuar të kalojnë 28 vite bashkë (dy vite të lidhur para martese dhe 26 vite si bashkëshortë). Duhet të gjesh humor në çdo situatë... Ndoshta s’është qesharake në atë moment, por duhet të shohësh prapa dhe të thuash, duhet të qeshësh me atë tani, e mban mend kur ndodhi kjo? Ajo ka shumë të drejtë! Kush s’e ka atë shok/shoqe që e kupton humorin tënd 'të çmendur'?