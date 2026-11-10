Sistemat Clarke "Wanted" po pushtojnë Broadway-n: Këngë që tundin skenën dhe një histori origjinale!
Në një kohë kur Broadway-t po i mbushet mendja të shfaqë vetëm adaptimet e filmave të njohur, vjen një rreze shprese: muzikali i ri origjinal, "Wanted"! Harrojini IP-të e mërzitshme, kjo shfaqje është fryt i imagjinatës së krijuesve të saj dhe duket se ka bërë nam, edhe pse me disa mangësi. Muzikali mund t'u duket një fitim i madh disa shikuesve dhe, të jemi të sinqertë, në këtë epokë të ringjalljeve dhe adaptimetve, "Wanted" ja vlen çdo shpërblim.
Në qendër të vëmendjes janë motrat Clarke: Mary (e interpretuar nga Solea Pfeiffer) dhe Martha (nga Liisi LaFontaine). Këto të dyja janë të armatosura dhe të rrezikshme vetëm nëse i konsideroni zërat e tyre që tundin çatinë si kërcënim! Nuk mund të lëmë pa përmendur as mamanë e tyre, Tallulah (e luajtur nga Ledisi), e cila, edhe pse nuk është teknikisht në arrati apo e akuzuar për ndonjë krim, është po aq e frikshme sa vajzat e saj. Tri zonja super të fuqishme që janë top! Solea Pfeiffer, një aktore dhe këngëtare, tregoi edhe një herë pse është emër i madh në skenë.
Motrat, bijat e një babai të bardhë të larguar prej kohësh, e kthejnë aftësinë e tyre për të kaluar për të bardha në avantazh taktik. Ato rrezikojnë jetën për të siguruar mjaft para për të blerë tokën ku familja e tyre ka mbledhur pambuk për dekada të tëra. Mary del jashtë rregullave kur bie në dashuri me hotelierin e korruptuar Jesse (Bradley Jaden), derisa natyra e tij e vërtetë dhe historia e familjes së tij dalin në dritë. Nga ana tjetër, interesi romantik i Marthës, Elijah (Luke James), një burrë i zi që punon me Jesse-n, ka barrën e tij historikisht të rëndë. Ashtu si shumë të tjerë pas Emancipimit, ai është i lirë, por jo plotësisht i lirë. Megjithatë, duhet thënë se romanca e tyre ka nevojë për një shkëndijë për të ndezur nënkomplotin e ngadalshëm.
Pavarësisht dramës, "Wanted" pulson me urgjencën e dy grave që marrin fatin në duart e tyre, të mbështetura nga një ansambël shumë i fortë. Në krye të kësaj ngarkese është një kor prej gjashtë personash të paraardhësve, Kinfolk, të cilët këndojnë me një zjarr sikur të ishte Ardhja e Dytë. Rrugëtimi i frymëzuar nga historia e vërtetë e tezave të stërgjysheve të shkrimtares dhe tekstshkrueses Angelica Chéri, shton misterin. Ne mendojmë se regjisori Stevie Walker-Webb dhe koreografja Chelsey Arce kanë bërë një punë fantastike, duke sjellë në skenë një histori origjinale e cila ja kalon çdo romancë të zvarritur apo buxheti të shtrirë. Edhe kostumet e periudhës së fundit të shekullit XIX nga Emilio Sosa, me një stil të lartë mode, janë thjesht super!
Megjithatë, të jemi të sinqertë, edhe pse ka afërsisht 60 producentë të kredituar, "Wanted" duket se ka nevojë për pak nga paratë e Clarke-ve për të rregulluar disa gjëra. Dizajni i videos dhe i projektimeve të Stefania Bulbarella shpejt bëhet një shqetësim i mjegullt në sfond. Ndërsa partitura e Ross Baum, e frymëzuar nga blu-së dhe himnet, i mungojnë më shumë muzikantë. Kjo, bashkë me atë nënkomplotin e ngadalshëm, janë mangësitë që mund të shfaqen në këtë muzikal. Po ju, do e sfidonit fatin t’i jepnit një shans këtij muzikali?