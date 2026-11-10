Paul McCartney, miliarder i ri: si e arriti pasurinë marramendëse?
Po e dëgjuat mirë! Legjenda e muzikës, Paul McCartney, tashmë ka hyrë zyrtarisht në klubin e të pasurve të botës, duke u bërë miliarder! Sipas një analize të re nga Forbes, ish-anëtari i pavdekshëm i The Beatles ka grumbulluar një pasuri neto prej plot 1.4 miliardë dollarësh. Kjo shifër e vendos atë në podiumin e muzikantëve më të pasur globalisht, duke zënë vendin e tretë. Ai ndjek nga afër reperin dhe biznesmenin Jay-Z, i cili kryeson me 2.8 miliardë dollarë, dhe fenomenin e popit Taylor Swift, e cila ka grumbulluar 2 miliardë dollarë. Epo, kush thoshte se muzika nuk të bën milioner? Paul McCartney e çoi në një tjetër nivel!
McCartney, i cili mbetet një muzikant aktiv edhe pse në të 80-at, e ka ndërtuar këtë perandori financiare falë një kombinimi të zgjuar të katalogut të tij muzikor, manovrave ligjore të menduara mirë, turneve të suksesshme dhe një koleksioni arti me vlerë të madhe. 84-vjeçari e siguron pjesën më të madhe të kësaj pasurie përmes MPL Communications, kompanisë botuese që ai themeloi në vitin 1969. Kjo kompani administron me zgjuarsi jo vetëm katalogun e tij personal muzikor, por edhe të drejtat e artistëve të tjerë të mëdhenj.
Pasuria e pafundme e MPL Communications
Blerjet strategjike të MPL Communications janë një minierë e vërtetë ari. Kompania ka fituar të drejtat e autorit të artistëve ikonë si Buddy Holly, si dhe partiturave të muzikaleve të famshme të Broadway-it. Për më tepër, ajo zotëron të drejtat e këngëve klasike të Krishtlindjeve, të cilat vazhdojnë të dëgjohen çdo vit, si “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” ose “The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)”. Këto të drejta të vetme përbëjnë një vlerë prej afro një çerek miliard dollarësh. Kjo do të thotë që sa herë një shkollë e mesme në Amerikë vë në skenë muzikalin “Grease” apo dikush dëgjon këngën e famshme “Blue Suede Shoes” përmes platformave digjitale, McCartney fiton para. Imagjinoni, sa herë ndodh kjo, xhepat e tij mbushen – një model biznesi që provon se puna e mirë nuk vdes kurrë.
Trashëgimia e Beatles dhe lufta për të drejtat
Përveç gjithë kësaj, si ish-anëtar i The Beatles, McCartney merr një përqindje të konsiderueshme nga trashëgimia e grupit. Ai gëzon 25 për qind të të ardhurave nga kompania mbajtëse e grupit, Apple Corps. Kjo kompani gjeneron rreth 50 milionë dollarë në vit nga të ardhurat e mbetura prej transmetimeve në platformat digjitale, shitjet e disqeve vinil dhe produkteve promocionale. Por nuk mbaron këtu: ai fut në xhep edhe rreth 10 milionë dollarë në vit nga të drejtat e autorit për këngët e pavdekshme të grupit, një pasuri e çmuar në industrinë e botimeve muzikore. Për t'i mbrojtur këto të drejta dhe për të siguruar fitimet e tij, Paul ka luftuar me vendosmëri në gjykatat amerikane dhe britanike gjatë dy dekadave të fundit. Kjo pasuri vlerësohet rreth 200 milionë dollarë. Kush do t'i lëshonte kaq kollaj?
Paul, aktiv dhe sot në skenë
Vlerësimet e Forbes për pasurinë e McCartneyt përfshijnë gjithashtu të ardhurat kolosale nga turnetë e tij. Vetëm turneu i tij “Got Back”, i mbajtur nga viti 2022 deri në vitin 2025, ka përfshirë plot 79 koncerte, duke sjellë shifra marramendëse. Plus, ai ka një portofol të gjerë pasurish të paluajtshme anembanë botës dhe një koleksion arti që të lë pa frymë, me vepra nga artistë me vlerë të lartë si Magritte dhe Picasso.
Dhe pse në moshë të thyer, Paul nuk ka ndërmend të ndalet! Këtë vit, në maj, ai nxori albumin e tij më të fundit, “The Boys of Dungeon Lane”, duke dëshmuar se frymëzimi nuk ka moshë. Në po të njëjtin muaj, ai ishte i ftuar special muzikor në episodin përmbyllës të sezonit të “Saturday Night Live”, duke bërë të gjithë publikun të çmendet. Por momenti kulmor ishte në korrik, kur ai performoi këngën klasike të Beatles, “I Want to Hold Your Hand”, për herë të parë pas 60 vjetësh! Dhe ku tjetër, veçse në dasmën madhështore të miliarderes tjetër, Taylor Swift, me Travis Kelce, e mbajtur në Madison Square Garden, ku ishin mbledhur yjet e yjeve? Paul nuk ka frikë nga skenat e mëdha! Këtë vit, McCartney ishte subjekt i dokumentarit “Man on the Run”, me regji të Morgan Neville, që trajton jetën e tij pas largimit nga The Beatles. E pra, kur thua "legjendë", duket se e ke fjalën për Paul McCartney, apo jo?