Ëmbëlsira e shpejtë që të shpëton nga dëshira për diçka të ëmbël
E kush nuk e njeh atë ndjesinë kur pasdite të kap dëshira e papërmbajtshme për diçka të ëmbël, por s'ke nerva të bëhesh si shef kuzhine për orë të tëra? Të kuptojmë fare mirë! S'ka pse të hapësh petë, të bësh pis dhjetë enë apo të presësh pafund. Ne kemi gjetur zgjidhjen perfekte: një recetë super të lehtë dhe të shpejtë, që nuk kërkon orë të tëra në kuzhinë.
Është e ngrohtë, super e shijshme dhe shkon perfekt me kafenë. E më e mira? Shumica e përbërësve ka shumë mundësi që t'i keni tashmë në shtëpi. Baza është e thjeshtë, por rezultati të kujton shumë më tepër një ëmbëlsirë "të vërtetë". Dhe po, mund ta përshtasësh me çfarë të kesh në dispozicion. Hajde, mos humb kohë, bëje gati!
Përbërësit
- Dy banane të pjekura mirë
- Dy vezë
- 120 gramë miell me fryrje (ose miell normal plus një lugë çaji pluhur pjekjeje)
- Dy lugë gjelle mjaltë
- Një lugë çaji kanellë
- 50 gramë pika çokollate ose çokollatë e zezë e grirë
Përgatitja
- Në një tas, shtyp bananet me pirun derisa të bëhen pure.
- Shtoni vezët dhe mjaltin, pastaj përziejini mirë derisa të keni një masë homogjene. Mos u lodh shumë, thelbi është të jetë e thjeshtë!
- Hidhni miellin (dhe pluhurin e pjekjes nëse përdorni miell normal) dhe kanellën. Përzieni lehtësisht.
- Në fund shtoni pikat e çokollatës dhe përzieni me kujdes, por jo shumë. Duam që masa të mbetet e fryrë dhe e butë.
- Transferojeni masën në një tavë të vogël ose formë të shtruar me letër pjekjeje.
- Piqeni në furrë të parangrohur në 180°C për rreth 25-30 minuta. Sekreti është të mos e piqni shumë! Duhet të marrë ngjyrë në sipërfaqe, por brenda të mbetet e butë dhe e lëngshme.
- Pasi ta nxirrni nga furra, lëreni të ftohet pak për disa minuta. Nëse doni ta bëni edhe më të parezistueshme, shtoni sipër pak çokollatë të shkrirë, sheqer pluhur ose thjesht pak kanellë. Epo, mirupafshim dieta!
Dhe voilà! Ke gati një super ëmbëlsirë shtëpie që shkon perfekt me kafen e pasdites. Nuk ka më justifikime për të mos e provuar! Nuk themi dot sa herë do e bësh sërish, por jemi të sigurtë që do bëhet e preferuara jote! Hajde, na thuaj, do e provosh sot apo do rrish me dëshirë?