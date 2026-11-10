Maya Jama lë Love Island-in pas tre vitesh
Prezantuesja Maya Jama ka njoftuar se po largohet nga roli i saj si drejtuese e reality show-t Love Island, pas tre vitesh. 32-vjeçarja, që nisi ta prezantojë emisionin kur ishte 28 vjeç, e dha lajmin në Instagram, bashkë me një video-përmbledhje të momenteve të saj në program. Ajo tha se ishte koha t'i përkushtohej diçkaje të re.
Ndërsa udhëtimi im me Love Island ka marrë fund, i uroj emisionit dhe ekipit gjithë suksesin në botë, do t'ju brohoras përgjithmonë nga tribunat, tha prezantuesja e njohur. Një zëdhënës i ITV konfirmoi largimin, duke thënë se Maya ka qenë një prezantuese fantastike dhe shumë e dashur në Love Island – e falënderojmë për gjithçka që i ka dhënë emisionit gjatë tre viteve të fundit dhe i urojmë sukses të vazhdueshëm. Epo, kështu ndahen rrugët kur duket se gjithçka është në rregull, apo jo?
Lajmi i largimit të Jama vjen menjëherë pas një shfaqjeje si konkurrente në Celebrity Traitors, ku ajo fitoi lëvdata të mëdha. Spekulimet në The Times sugjerojnë se ajo mund të fitojë një milion paund për marrëveshje falë suksesit të saj të fundit.
Ajo falënderoi fansat dhe ekipin e produksionit të Love Island, duke thënë se kishte kaluar një kohë të paharrueshme në program. E kam dashur çdo ecje me 'slow-mo', çdo zjarr zjarri dhe çdo shfaqje live, tha ajo, duke shtuar: Gjithmonë kam besuar se për t'u rritur vërtet, duhet të bësh një hap të madh herë pas here.
Udhëtimi i saj para Love Island
Jama e ndërtoi profilin e saj fillimisht në radio, duke përfshirë një rol në Rinse FM, përpara se të merrte një rol si prezantuese në BBC Radio 1 në vitin 2018. Ajo më pas prezantoi një sërë programesh televizive, si "Stand Up To Cancer" në Channel 4 dhe "Don't Hate the Playaz" në ITV2, përpara se të merrte drejtimin e "Glow Up: Britain's Next Make-Up Star" në BBC Three në vitin 2021. Karriera e saj ka qenë gjithmonë në ngritje.
Roli si prezantuese e Love Island në vitin 2023, ku mori stafetën nga Laura Whitmore, ishte padyshim pozicioni i saj më i madh deri më sot. Përveç kësaj, ajo u pa së fundmi nga miliona shikues në finalen e Celebrity Traitors, ku konkurroi si një "tradhtare" së bashku me aktorin Richard E Grant, Youtuberin King Kenny dhe komedianin James Acaster. Një komentator theksoi se, edhe pse nuk fitoi shfaqjen, ajo doli si një lloj fituese, pasi arriti të portretizohej më pak si prezantuesja e Love Island dhe më shumë si një yll televiziv vërtet i gjithanshëm. Kështu ndodh kur ke talent dhe e di çfarë bën!
Ajo bëri edhe debutimin e saj në aktrim në serinë e dytë të dramës së Guy Ritchie-t në Netflix, The Gentlemen, së bashku me Theo James dhe Kaya Scodelario. Dhe kush e di, ndoshta e ka pasur gjithmonë në mendje aktrimin: kur ishte 15 vjeç, Maya kishte bërë audicione për serialin kult të Channel 4, Skins, duke arritur në fazën finale për një rol në shfaqjen që nisi karrierat e aktorëve Daniel Kaluuya dhe Dev Patel. Që atëherë, kur ishte 16 vjeç, ajo u zhvendos në Londër për të ndjekur një karrierë në industrinë e argëtimit. Ajo filloi të prezantonte një numërim mbrapsht javor të videove muzikore për kompaninë e prodhimit JumpOff TV, përpara se të bashkohej me MTV në 2014 si prezantuese në The Wrap Up. Në vitin 2017, ajo u bë personi më i ri që prezantoi MOBO Awards, së bashku me Marvin Humes. Pra, historia e suksesit nuk ka ardhur brenda natës.
Drama e Love Island-it
Love Island është një nga reality show-t më popullorë në Mbretërinë e Bashkuar, por ka polarizuar shikuesit. Disa argumentojnë se shfaqja është mizogjene dhe ngrenë shqetësime për mirëqenien e konkurrentëve. Ofcom ka marrë më parë dhjetëra mijëra ankesa për Love Island, duke përfshirë ato për sjellje të dyshuara mizogjene dhe bullizmi nga disa konkurrentë. Rregullatori e ka përshkruar më parë shfaqjen si e ngarkuar emocionalisht, me "skena konfrontuese" që mund të shqetësojnë disa shikues. Duket se as dalja e prezantueses nuk e ndryshon faktin që drama është thelbi i këtij show!