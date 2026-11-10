Xheneta Fetahu S'kursen Askënd: "Nënë e Dy Fëmijëve, Ama As Drejt S'Po Rrin Ulur!"
Xheneta Fetahu, një emër që s'ka nevojë për shumë prezantim pasi e kemi parë në "Big Brother VIP Kosova 3", është rikthyer me "shigjeta" të reja, kësaj radhe drejtuar banorëve aktualë të "Big Brother VIP Kosova 5". Duket se Xheneta është lodhur me skenat e përsëritura dhe hipokrizinë që, sipas saj, po mbretëron brenda shtëpisë.
Ajo nuk e ka kursyer aspak ironinë, duke thënë se banorët e rinj po përsërisin të njëjtat sjellje për të cilat dikur e kishin kritikuar atë dhe se, sipas saj, po veprojnë madje edhe më keq. Ajo ka shkruar se "koha ta nxjerr fytyrën e vërtetë".
Por, kritika e saj më e fortë u fokusua te dinamika mes dy banorëve shumë të komentuar, Behares dhe Fuegos. Ky raport ka qenë në qendër të diskutimeve brenda shtëpisë, por tashmë ka dalë edhe jashtë mureve të saj.
Xheneta e ka ironizuar sjelljen e Behares, duke pretenduar se ajo po i qëndron shumë afër Fuegos, ndonëse vazhdimisht përmend faktin se është nënë e dy fëmijëve. Sipas saj, Behares i ka mbetur vetëm të ulet në prehrin e tij.
Në fund, Xheneta ka lënë edhe një mesazh për ata që, sipas saj, përpiqen të paraqiten si shembuj të moralit para publikut, duke u bërë thirrje për më pak moralizime dhe më shumë vepra. Me fjalë të tjera, ndonjëherë është më mirë të bësh rolin tënd dhe të lësh dramën të flasë vetë, pa predikime morale. Po ju, a jeni lodhur nga "shembujt" e moralit në reality show?