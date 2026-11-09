Judi Dench: Vin Diesel më fitoi me një buqetë lulesh sa një kajak!
Aktorja fituese e çmimit “Oscar”, Judi Dench, 91 vjeçe, na ka zbuluar një histori super argëtuese nga karriera e saj: si arriti aktori Vin Diesel ta bindte që të bëhej pjesë e filmit “The Chronicles of Riddick”, në vitin 2004.
Dench, e cila ka hedhur kujtimet e saj në librin “Is It Too Late to Make a Run for It?”, tregoi se Vin Diesel e kishte vizituar personalisht në teatrin Haymarket për t’i propozuar rolin. Por, siç duket, taktika e tij kishte nisur që më parë! Ai i kishte dërguar një buqetë gjigante me lule, aq të madhe saqë nuk kishin mundur ta ngjisnin shkallëve. Sipas saj, buqeta ishte të paktën sa gjatësia e një kajaku dhe po aq e gjerë, ndaj u detyruan ta linin te hyrja e artistëve.
Me humor, Dench ka pranuar se gjeste të tilla e bëjnë të dorëzohet lehtësisht përballë ofertave profesionale. Ajo është shprehur se bindet shumë lehtë dhe se e fitojnë fare kollaj, duke na dhënë një shembull perfekt se si duhet t’i bëjnë propozimet regjisorët! Në fund, roli i Aereon, një ambasadore misterioze aliene, e gjeti aktoren përkrah Vin Diesel, Colm Feore, Thandiwe Newton dhe Karl Urban.
Por Vin Diesel nuk është i vetmi "dinak" në Hollywood. Judi ka treguar se edhe regjisori dhe aktori i njohur, Kenneth Branagh, kishte përdorur një mënyrë origjinale për ta bindur që të merrte pjesë në filmin “Murder on the Orient Express”, të vitit 2017. Ai i kishte dhuruar një shami të qëndisur posaçërisht për të, me inicialet e personazhit që do të interpretonte. "Duhet ta ketë ditur se kjo do të më bindte të pranoja. Është shumë dinak," ka thënë Dench me shaka.
Madje, admirimi i saj për Branaghun është aq i madh, saqë ka theksuar se do të pranonte çdo rol që ai do t’i ofronte, edhe sikur të luante një tapet në dysheme në shfaqjen ‘Three Sisters’. Ajo ka treguar se entuziazmi për filmin u rrit edhe më shumë kur mësoi se në kast do të bashkoheshin emra si Olivia Colman, Penélope Cruz, Johnny Depp dhe Derek Jacobi.
Megjithatë, pavarësisht se luajti princeshën Natalia Dragomiroff në këtë film të suksesshëm, Dench ka pranuar se nuk kishte ndonjë simpati të veçantë për personazhin e saj. Sipas saj, ishte thjesht një grua e moshuar me shumë bizhuteri dhe dy qen të vegjël, një të zi dhe një të bardhë. Epo, kush thotë që dashuria për rolin duhet të jetë gjithmonë e madhe, kur buqeta e luleve është sa një kajak?!