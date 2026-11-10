Cody Rhodes dhe Rey Mysterio, bashkë për “Survivor Series”: A po vjen ndeshja epike?
Tifozët e WWE po ndjekin me sy hap pas hapi çdo lëvizje para “Survivor Series” dhe lajmet e djeshme nga “Raw” e 9 nëntorit bënë bujë! Ish-kampionët e botës, Cody Rhodes dhe Rey Mysterio, ishin planifikuar të kishin një segment bashkë, që pritej të ishte pika fillestare për ndeshjen e shumëpritur “Team USA vs. Team Mexico” në “Survivor Series”.
Kjo ide nuk është fare e re. Rey Mysterio, legjenda e WWE dhe anëtar i “Hall of Fame”, e kishte shpallur më herët planin për një ndeshje klasike eliminatore mes ekipit të tij, Team Mexico, dhe Team USA. Rey ishte gati të merrte drejtimin e skuadrës meksikane, por kush do të udhëheqë amerikanët? Cody Rhodes, pa humbur kohë, u vetë-ofrua për këtë rol!
Cody ka shprehur hapur dëshirën për të qenë pjesë e kësaj ndeshjeje, duke thënë se do të donte diçka të lehtë, diçka argëtuese dhe se i pëlqente mundësia për të bërë diçka pak më ndryshe në “Survivor Series”. Ai madje iu drejtua Rey Mysterios: Nëse po dëgjon, le ta bëjmë këtë në Survivor Series. Një deklaratë e qartë, apo jo?
Por mbrëmja e djeshme në “Raw” nuk ishte vetëm për Rhodes dhe Mysterion. Kampionët e botës në kategorinë “Tag Team”, Penta dhe Je’Von Evans, ishin planifikuar të hapnin spektaklin, ndërsa Roman Reigns dhe Royce Keys ishin caktuar të mbyllnin shfaqjen me segmentin e tyre. “Monday Night Raw” transmetohet live në Netflix, nga “Bon Secours Wellness Arena” në Greenville, Karolina e Jugut. Ky ishte vetëm fillimi i asaj që do të shohim! Cilin ekip do të mbështesim këtë herë, shokë?