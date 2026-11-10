Big Brother VIP Kosova 5: Përplasje e fortë mes Bejtës dhe Akilit
Ajri në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5 u elektrizua sërish. Protagonistë të shfaqjes së radhës, një debat i tensionuar që nuk la askënd indiferent, ishin Bejta dhe Akili.
Të dy banorët u përplasën ashpër, duke shkëmbyer fjalë të ashpra dhe duke krijuar tension në shtëpi.
Sigurisht, kjo s'kaloi pa u vënë re. Përplasja mes tyre tërhoqi vëmendjen e banorëve të tjerë.
Epo, duket se Bejta dhe Akili kanë vendosur të na kujtojnë se Big Brother VIP Kosova 5 nuk është për zemrat e dobëta.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.