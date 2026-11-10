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Big Brother VIP Kosova 5: Përplasje e fortë mes Bejtës dhe Akilit

Mandy Mandopoulos · 10 nëntor 2026

Ajri në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5 u elektrizua sërish. Protagonistë të shfaqjes së radhës, një debat i tensionuar që nuk la askënd indiferent, ishin Bejta dhe Akili.

Të dy banorët u përplasën ashpër, duke shkëmbyer fjalë të ashpra dhe duke krijuar tension në shtëpi.

Sigurisht, kjo s'kaloi pa u vënë re. Përplasja mes tyre tërhoqi vëmendjen e banorëve të tjerë.

Epo, duket se Bejta dhe Akili kanë vendosur të na kujtojnë se Big Brother VIP Kosova 5 nuk është për zemrat e dobëta.

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.