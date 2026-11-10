Resuli i jep ‘leksion’ Anjezës dhe Nichit: Lëri partnerët dhe motrat jashtë lojës!
Resul Sinani, opinionisti i njohur, ka pasur diçka për të thënë për sherrin e fundit mes Anjezës dhe Nichit, duke dhënë vlerësimet e tij të drejtpërdrejta për lojën e secilit prej tyre.
Sipas Resulit, Anjeza e ka penalizuar vetveten që në fillim të lojës, duke treguar se ishte shumë e ndjeshme. Ai e këshilloi që të mos e lërë veten të ndikohet nga deklaratat e Nichit, sidomos ato që kanë të bëjnë me partnerin e saj jashtë shtëpisë. Sipas tij, Nichi është gabim me këto kualifikime, duke theksuar se Anjeza duhet t'i anashkalojë të gjithë jashtë shtëpisë dhe të fokusohet te loja e saj, pa u shqetësuar se çfarë mund të mendojë partneri.
Po ashtu, Resuli nuk e kurseu kritikën as për Nichin. Për mënyrën si ky i fundit mendon, sidomos kur deklaroi “po të ishe motra ime, nuk do të të lejoja,” opinionisti i tha se nuk është mburoja e askujt.
Duket se drama s'do të mbarojë kaq shpejt! Resuli parashikon se, pavarësisht transmetimit të një klipi, përplasja dhe loja mes Anjezës dhe Nichit pritet të vazhdojnë akoma. Sa do të zgjasë ky serial vallë?